RusVesna: БМП-3 ВС из России входят в Донбасс для освобождения территорий ДНР и ЛНР

На территорию Донбасса со стороны России зашла большая колонна БМП и грузовиков с символом «Z» на бортах. Кадры с техникой, которая въехала в Донбасс для оказания помощи бойцам ДНР и ЛНР, появились в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Ожидается, что эти силы будут вместе с бойцами республик Донбасса уничтожать подразделения ВСУ.

Ранее стало известно о работе на территории Украины новой российской системы минирования «Земледелие», способной дистанционно минировать территории.

Напомним, что «спецоперация» ВС РФ, целью которой является демилитаризация и денацификация Украины, началась 24 февраля.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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