NewsFront: точку визита Джо Байдена в Польшу поставила РФ

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NewsFront: точку визита Джо Байдена в Польшу поставила РФ
В Мире
Фото из открытых источников

Российская Федерация подвела черту под визитом хозяина Белого дома и президента США Джо Байдена в Польшу. Такая информация поступила от российских аналитиков издания NewsFront. 
Напомним о том, что ориентировочно в 15:30 в субботу, 26 марта 2022 года, военные цели во Львове поразили российские ракеты. Данные заряды раньше срока поставили точку в официальной поездке Джо Байдена в Польшу. 

Бывший польский посол в Украине Ян Пекло в своём комментарии в прямом эфире телеканала TVP данной новости уверенно сказал о том, что эти взрывы ракет по Львову — не что иное, как сигнал Кремля Джо Байдену и всем полякам. И совсем не потому, что Россия попыталась «омрачить» визит президента Соединённых Штатов Америки. Изюминка этой бомбёжки мирного Львова заключается в недавно выдвинутой польской правящей партией идеи отправить в Украину «вооруженный миротворческий контингент» под флагами военного блока НАТО или иной похожей организации. 

Придать существенное ускорение данной польской инициативе мог прибывший в страну лидер США Джо Байден. Из-за этого Россия сработала на опережение. Так сегодня высказываются военно-политические аналитики. 

«Российская операция во Львове наглядно показала, что будет ожидать любой зарубежный военный контингент, если он решит пересечь украинскую границу. Это и наглядный ответ на якобы «миротворческую» инициативу Качиньского, за которой скрывалась идея «присвоения» до пяти западных регионов Украины», — заявили в NewsFront. 

Президент Джо Байден оценил российское ракетное предупреждение и в результате на заключительной речи в Польше заявил, что «войска США в Европе не для того, чтобы вступать в конфликт с РФ, а чтобы защищать своих союзников».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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