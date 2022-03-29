Financial Times: РФ на переговорах больше не требует «денацификации» и «демилитаризации» Украины

В Стамбуле 29 марта встречаются представители России и Украины для урегулирования ситуации.

Издание Financial Times, ссылаясь на свои источники, прокомментировало переговоры и то, какие вопросы будут звучать. Сообщается, что якобы Россия уже не требует «денацификации» Украины. Сняты с повестки дня вопросы о «демилитаризации» и правовой защите русского языка.

Главными вопросами для России стали нейтральный статус Украины, ее отказ от членства в НАТО и от размещения иностранных баз. Москва не против того, чтобы Украина стала членом ЕС. Также Россия готова стать одним из гарантов безопасности Украины.

Самыми сложными вопросами остаются Донбасс и Крым. Возможно, они будут урегулированы уже непосредственно в ходе встречи двух президентов - Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Украинская сторона, отмечают источники, готова обсуждать их статус, но только после отвода российских войск с территории Украины.

Отметим, перед началом переговоров к представителям делегаций обратился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и призвал их к поискам компромиссных решений, подчеркнув, что мир важен для всех стран.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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