Российский танк Т-72 выдержал прямое попадание из гранатомета NLAW в Мариуполе

Image 16+
Российский танк Т-72 выдержал прямое попадание из гранатомета NLAW в Мариуполе
Политика / Украина
Фото из открытых источников

В Мариуполе российский танк Т-72 выдержал прямое попадание ракеты ПТРК NLAW.

В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент попадания ракеты в танк. После удара он продолжил движение.

По мнению экспертов, российский танк продолжил движение по инерции, он получил серьезные повреждение и дальше двигаться не смог бы в любом случае.

Напомним, в Мариуполе продолжаются бои между российскими войсками и силами ВСУ, которые не захотели выходить из города.

Россия ввела свои войска на территорию Украины 24 февраля в рамках «военной спецоперации», заявив, что Украина несет угрозу ее безопасности.

Отметим, Минобороны РФ 25 марта сообщило, что с начала «военной спецоперации» погибли более 1350 российских военнослужащих. О гибели своих сограждан сообщали региональные власти на официальных ресурсах, а также снято немало сюжетов местными телеканалами.

29 марта в Турции встретились делегации России и Украины. Перед стартом переговоров к ним обратился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он призвал стороны к скорейшему урегулированию ситуации, подчеркнув, что конфликт Москвы и Киева негативно сказывается на ситуации в регионе.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Российский танк Т-72 выдержал прямое попадание из гранатомета NLAW в Мариуполе

Сегодня, 13:13

Financial Times: РФ на переговорах больше не требует «денацификации» и «демилитаризации» Украины

Сегодня, 12:53

Коротченко: Россия будет разворачивать на территории Украины военные базы

27-03-2022, 08:43

Джо Байден произнес странную речь перед американскими военными в Польше

26-03-2022, 11:28

Депутат Госдумы: армия РФ разгромит Польшу в случае вмешательства в конфликт в Украине

25-03-2022, 14:08

Джо Байден обозначил условия ввода военных США и НАТО в Украину

25-03-2022, 11:48

НАТО использует польский город Жешув для переброски оружия и бойцов в Украину

21-03-2022, 12:28

The Sunday Times: Путин после Украины может попытаться вернуть России Аляску

21-03-2022, 09:08

У берегов Крыма появились ракетные корабли без бортовых номеров

18-03-2022, 19:28

Михеев заявил о подавлении РФ береговой обороны Одессы для высадки десанта

18-03-2022, 08:58

Марков: есть признаки, что силы НАТО объявят войну России после 28 марта

17-03-2022, 21:48

Президент США Байден заявил, что считает действия РФ на Украине бесчеловечными

17-03-2022, 20:48

Der Spiegel: ни одна страна в ЕС не сможет одолеть ВС РФ в случае войны

17-03-2022, 20:48

Столтенберг: НАТО усилит свою безопасность на восточном фланге

15-03-2022, 22:23

Американские военные подняли в небо четыре самолета системы управления коммуникациями при ядерной войне

15-03-2022, 17:58

Генерал США Ходжес: через 10 дней российские военные в Украине перейдут к войне на истощение

15-03-2022, 14:08

Международная ассоциация подводников аннулировала членство клуба из Петербурга

15-03-2022, 13:38

Экс-генсек НАТО: Швеция и Финляндия могут вступить в альянс в один день

13-03-2022, 22:58

The American Spectator: США нужно признать, что однополярный мир закончился

13-03-2022, 14:23

Вассерман: Цель антироссийских санкций не Россия, а Китай

13-03-2022, 11:28

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
RusVesna: БМП-3 ВС из России входят в Донбасс для освобождения территорий ДНР и ЛНР
  • 27-03-2022, 14:38

RusVesna: БМП-3 ВС из России входят в Донбасс для освобождения территорий ДНР и ЛНР

На территорию Донбасса со стороны России зашла большая колонна БМП и грузовиков с символом «Z» на бортах. Кадры с техникой, которая въехала в Донбасс

Западные СМИ: «армия РФ ведет отступление в Донбасс»
  • Вчера, 10:28

Западные СМИ: «армия РФ ведет отступление в Донбасс»

Западные СМИ заявили о том, что «Россия отступает» на восток, перебрасывая туда силы с северных областей Украины. Эти сообщения прокомментировал

Пентагон: ВС РФ получили отпор от ВСУ и отказались штурмовать Киев
  • Вчера, 17:33

Пентагон: ВС РФ получили отпор от ВСУ и отказались штурмовать Киев

В Москве были вынуждены пересмотреть свои планы, столкнувшись с серьезным отпором со стороны ВСУ. Об этом заявил представитель Пентагона, который

Британия обозлилась на Россию из-за потери верфей в Николаеве
  • 27-03-2022, 10:18

Британия обозлилась на Россию из-за потери верфей в Николаеве

Лондон обозлен на Россию из-за потери своих верфей в Николаевской области. Британцев привлекает Николаев как портовый город, и действия ВС Ф на

NewsFront: точку визита Джо Байдена в Польшу поставила РФ
  • 27-03-2022, 15:23

NewsFront: точку визита Джо Байдена в Польшу поставила РФ

Российская Федерация подвела черту под визитом хозяина Белого дома и президента США Джо Байдена в Польшу. Такая информация поступила от российских

Коротченко: Россия будет разворачивать на территории Украины военные базы
  • 27-03-2022, 08:43

Коротченко: Россия будет разворачивать на территории Украины военные базы

Военный эксперт Игорь Коротченко рассказал о том, кто в дальнейшем сможет вернуться на Украину. По его словам, Россия будет разворачивать на

Новости партнеров
Новости партнеров
Губернатор Санкт-Петербурга заявил о том, что потребительский ажиотаж начал спадать
  • 27-03-2022, 22:03

Губернатор Санкт-Петербурга заявил о том, что потребительский ажиотаж начал спадать

Несмотря на остаточный повышенный спрос на некоторые виды продуктов, общий обзор ситуации в городе показывает снижение потребительского ажиотажа -

Руководство Петербурга рассматривает вопрос перевода в рубли расчётов с арендаторами городской недвижимости
  • Вчера, 18:53

Руководство Петербурга рассматривает вопрос перевода в рубли расчётов с арендаторами городской недвижимости

Появилась информация о том, что в Смольном изучается вопрос получения платы с арендаторов городских площадей исключительно в национальной валюте.

Петербургский грузчик «пообщался» с соседом, используя молоток
  • Вчера, 17:18

Петербургский грузчик «пообщался» с соседом, используя молоток

Накануне ночью сотрудники полиции Красносельского района получили «подарок» в виде нетрезвого гражданина, вооружённого ножом и молотком. Наряд на

Петербургская блогерша, раздевшаяся на фоне Исаакиевского собора, отработает 180 часов на обязательных работах
  • Вчера, 20:48

Петербургская блогерша, раздевшаяся на фоне Исаакиевского собора, отработает 180 часов на обязательных работах

Сегодня мировой судья сорокового судебного участка Северной столицы назначил наказание жительнице Санкт-Петербурга, снявшейся в нижнем белье на фоне