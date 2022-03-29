Российский танк Т-72 выдержал прямое попадание из гранатомета NLAW в Мариуполе

В Мариуполе российский танк Т-72 выдержал прямое попадание ракеты ПТРК NLAW.

В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент попадания ракеты в танк. После удара он продолжил движение.

По мнению экспертов, российский танк продолжил движение по инерции, он получил серьезные повреждение и дальше двигаться не смог бы в любом случае.

Напомним, в Мариуполе продолжаются бои между российскими войсками и силами ВСУ, которые не захотели выходить из города.

Россия ввела свои войска на территорию Украины 24 февраля в рамках «военной спецоперации», заявив, что Украина несет угрозу ее безопасности.

Отметим, Минобороны РФ 25 марта сообщило, что с начала «военной спецоперации» погибли более 1350 российских военнослужащих. О гибели своих сограждан сообщали региональные власти на официальных ресурсах, а также снято немало сюжетов местными телеканалами.

29 марта в Турции встретились делегации России и Украины. Перед стартом переговоров к ним обратился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он призвал стороны к скорейшему урегулированию ситуации, подчеркнув, что конфликт Москвы и Киева негативно сказывается на ситуации в регионе.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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