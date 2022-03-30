Генштаб ВСУ сначала заявил об отводе российских войск из-под Киева, а потом назвал это ротацией

Россия «убедилась в невозможности окружения Киева», сообщили в британском военном ведомстве. Таким образом там прокомментировали заявление замглавы Минобороны РФ о снижении военной активности на Киевском и Черниговском направлениях. Как отмечено в релизе британского министерства обороны, эти слова указывают на то, что Россия утратила инициативу в украинском столичном регионе. В Минобороны Соединенного Королевства также отмечают, что вероятно, Россия часть своих сил с севера страны подтянет на Донбасс для осуществления наступления. Между тем в генштабе ВСУ заявили об отводе войск с территории Киевской и Черниговской областей. В сводке сказано, что речь идет о ротации отдельных подразделений. Также украинский генштаб заявил, что Россия вводит командования ВСУ в заблуждение, заявляя об отказе от окружения Киева. То есть, с одной стороны Генштаб ВСУ объявляет об отходе российских войск от столицы, с другой стороны, заявляет о возможной ротации.

К слову, представитель украинской переговорной группы уже заявил, что договоренности с Россией будут Киевом выполнены «только при условии отвода войск».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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