На территорию Донбасса со стороны России зашла большая колонна БМП и грузовиков с символом «Z» на бортах. Кадры с техникой, которая въехала в Донбасс
Западные СМИ заявили о том, что «Россия отступает» на восток, перебрасывая туда силы с северных областей Украины. Эти сообщения прокомментировал
В Москве были вынуждены пересмотреть свои планы, столкнувшись с серьезным отпором со стороны ВСУ. Об этом заявил представитель Пентагона, который
Лондон обозлен на Россию из-за потери своих верфей в Николаевской области. Британцев привлекает Николаев как портовый город, и действия ВС Ф на
Российская Федерация подвела черту под визитом хозяина Белого дома и президента США Джо Байдена в Польшу. Такая информация поступила от российских
В Мариуполе российский танк Т-72 выдержал прямое попадание ракеты ПТРК NLAW. В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент попадания ракеты в
Несмотря на остаточный повышенный спрос на некоторые виды продуктов, общий обзор ситуации в городе показывает снижение потребительского ажиотажа -
В Стамбуле 29 марта встречаются представители России и Украины для урегулирования ситуации. Издание Financial Times, ссылаясь на свои источники,
Появилась информация о том, что в Смольном изучается вопрос получения платы с арендаторов городских площадей исключительно в национальной валюте.
Накануне ночью сотрудники полиции Красносельского района получили «подарок» в виде нетрезвого гражданина, вооружённого ножом и молотком. Наряд на
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