Военкор Сапоньков прокомментировал отказ ВС РФ от наступления на Киев

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Военкор Сапоньков прокомментировал отказ ВС РФ от наступления на Киев
Украина
Фото из открытых источников

Заявление о снижение военной активности в направлении Киева связано с осознанием невозможности штурма Киева малыми силами, о чем заявил российский военкор Роман Сапоньков. 

Войска будут наступать большими силами, сказал он, комментируя заявления Минобороны о том, что  на киевском и черниговском направлении будет снижена активность. 

Сапоньков считает, что необходимо пополнить резервы и нарастить группировки, а для этого следует собрать на Донбассе еще 15—20 тысяч солдат.  Военкор сообщает, что сейчас под Николаевом и Одессой находится одна из самых мощных группировок ВСУ. С юга туда пробиться невозможно, поэтому необходимо заходить со стороны Запорожья и Кривого Рога, отмечает военкор.

Он полагает, что очередь дойдет и до Киева, но сейчас нужно решить вопрос с мощной группировкой ВСУ в Николаеве и Одессе. Между тем украинская сторона говорит о том, что Россия не отводит войска, а лишь перегруппировывает их. Минувшую ночь  ВС РФ снова наносили удары по территории Украины.

По данным Пентагона, с начала «военной спецоперации» ВС РФ выпустили по территории Украины уже более 1300 ракет, производство которых обходится России в миллионы долларов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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