Российский танкист сообщил об атаке ВСУ с применением комплекса NLAW в Мариуполе

Накануне в Сети появилось видео из Мариуполя, на котором запечатлена попытка украинских военных подбить российский танк Т-72. По боевой машине ударили из переносного противотанкового комплекса NLAW. Снаряд влетел в башню, но не нанес видимых повреждений, и танк продолжил движение.

Видимо, британско-шведский комплекс NLAW, который позиционируется как смертоносное оружие для бронированной техники, плохо сработал. Заявленная производителем мощность комплекса, как выяснилось, не соответствуют действительности.

Военнослужащий, управлявший машиной, рассказал о том, что произошло, и как экипажу удалось пережить прямое попадание из гранатомета. По словам танкиста, боевую машину пытались уничтожить несколько раз из РПГ и ПТУР. Т-72 подожгло, но все члены экипажа остались живы, хотя получили ожоги и контузию. На следующие сутки экипаж пересел в другой танк, а поврежденный Т-72Б3 был отправлен на восстановление.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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