Эксперт Рэнкас объяснил, почему Байден упорно призывает свергнуть президента РФ Путина

В Москве были вынуждены пересмотреть свои планы, столкнувшись с серьезным отпором со стороны ВСУ. Об этом заявил представитель Пентагона, который
Россия «убедилась в невозможности окружения Киева», сообщили в британском военном ведомстве. Таким образом там прокомментировали заявление замглавы
Накануне в Сети появилось видео из Мариуполя, на котором запечатлена попытка украинских военных подбить российский танк Т-72. По боевой машине
Заявление о снижение военной активности в направлении Киева связано с осознанием невозможности штурма Киева малыми силами, о чем заявил российский
В Мариуполе российский танк Т-72 выдержал прямое попадание ракеты ПТРК NLAW. В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент попадания ракеты в
В Стамбуле 29 марта встречаются представители России и Украины для урегулирования ситуации. Издание Financial Times, ссылаясь на свои источники,
Появилась информация о том, что в Смольном изучается вопрос получения платы с арендаторов городских площадей исключительно в национальной валюте.
Сегодня мировой судья сорокового судебного участка Северной столицы назначил наказание жительнице Санкт-Петербурга, снявшейся в нижнем белье на фоне
Заявления президента США Джо Байдена в адрес российского президента Владимира Путина прокомментировал польский аналитик Конрад Рэнкас. Он отметил,
Накануне ночью сотрудники полиции Красносельского района получили «подарок» в виде нетрезвого гражданина, вооружённого ножом и молотком. Наряд на
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