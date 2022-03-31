Эксперт Рэнкас объяснил, почему Байден упорно призывает свергнуть президента РФ Путина

Заявления президента США Джо Байдена в адрес российского президента Владимира Путина прокомментировал польский аналитик Конрад Рэнкас.

Он отметил, что слова Байдена о том, что «Путин не может оставаться у власти» обращены скорее к народам Польши и Украины. Они и прозвучали во время его визита в Польшу, где Байден встречался с американскими военными и беженцами из Украины.

«Лозунг «борьбы до свержения Путина» рассчитан на использование в Киеве и Варшаве. Украинцев он должен побудить поддержать бессмысленную, кровавую стратегию борьбы любой ценой. Поляков — убедить, что «победоносные» США скоро будут диктовать свои жесткие условия», — сказал Рэнкас.

Резкие заявления в адрес Путина Байден позволял себе и ранее. При этом он говорит, что это его личная позиция.

Сейчас США активно поддерживают Украину вооружением, а также выделяют финансовую помощь. Полученные ресурсы Киев использует против российских военных, которых Москва отправила на территорию Украины в рамках «военной спецоперации», начавшейся 24 февраля 2022 года.

По данным Минобороны РФ на 25 марта 2022 года, в ходе болев погибли более 1350 российских военных.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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