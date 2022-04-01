Под Днепропетровском, в Харькове и во Львове армия РФ осуществила ракетную атаку

Россия «убедилась в невозможности окружения Киева», сообщили в британском военном ведомстве. Таким образом там прокомментировали заявление замглавы
Заявление о снижение военной активности в направлении Киева связано с осознанием невозможности штурма Киева малыми силами, о чем заявил российский
Накануне в Сети появилось видео из Мариуполя, на котором запечатлена попытка украинских военных подбить российский танк Т-72. По боевой машине
Заявления президента США Джо Байдена в адрес российского президента Владимира Путина прокомментировал польский аналитик Конрад Рэнкас. Он отметил,
На прошедшем сегодня ведомственном совещании руководитель СКР Александр Бастрыкин озвучил информацию о накопившейся задолженности российских
Накануне около семи вечера в Красносельском районе Санкт-Петербурга на одном из нерегулируемых пешеходных переходов под колёса машины, управляемой
Сегодня Генеральная прокуратура России сообщила о том, что в ближайшее время состоится суд над главой акционерного общества «Инженерный центр ЕЭС»
1 апреля стало для петербуржцев днем нешуточных проблем. Как известно, большая часть горожан не могла дождаться сегодня общественного транспорта на
По территории Украины снова нанесены ракетные удары, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». В этот раз о взрывах сообщили из
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