Под Днепропетровском, в Харькове и во Львове армия РФ осуществила ракетную атаку

По территории Украины снова нанесены ракетные удары, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

В этот раз о взрывах сообщили из Харькова, Львова и Днепропетровска. Местные жители пишут о прилетах ракет. Появились фото, на которых запечатлен пожар во Львове. Информация есть также о взрывах в районе Синельниково Днепропетровской области. Слышны взрывы и в Одессе, где также работала ПВО.

В Минобороны РФ сообщили, что «военная спецоперация» проводится по плану. Сейчас перед российскими военными поставлена задача выйти на границы Донецкой и Луганской областей, и далее эти территории перейдут под контроль властей ДНР и ЛНР.

Даты окончания «военной спецоперации» Россия не называет. Запад же пытается остановить ее санкциями и обещает усиливать их, пока Россия не выведет свои войска с территории Украины. При этом Украина получает от Запада не только вооружение и гуманитарную помощь, но и финансовую поддержку.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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