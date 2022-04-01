Портал «Наш Санкт-Петербург» не дает петербуржцам оставлять жалобы на общественный транспорт

Image 16+
Портал «Наш Санкт-Петербург» не дает петербуржцам оставлять жалобы на общественный транспорт
Санкт-Петербург
Фото: gorod.gov.spb.ru

1 апреля стало для петербуржцев днем нешуточных проблем. Как известно, большая часть горожан не могла дождаться сегодня общественного транспорта на остановках. Кроме того – людей лишили возможности связаться с администрацией города, чтобы сообщить о проблемах. Региональный ресурс «Наш Санкт-Петербург» при этом не принимает жалобы по поводу срыва работы городского транспорта, а также на плохую работу водителей и кондукторов.

 

Следует отметить, что проект «Наш Санкт-Петербург» реализован чиновниками Смольного, и в первую очередь был предназначен для обратной связи с горожанами. Но на практике сайт оказался бесполезным и недоработанным. Мало того, что простому человеку при отправлении жалобы приходится сталкиваться с серьезными бюрократическими преградами, так еще жалобы могут быть без причины отклонены модераторами. На сайте «Отзовик» портал «Наш Санкт-Петербург» собрал приличное количество негативных отзывов. 

«Заявки либо отклоняются, либо отписки. Подавала 3 заявки: первую отклонили, так как по этой проблеме уже есть заявка, но самое смешное, и там отписка, что проблему устранили, а по факту нет. Все для галочки!» — жалуется пользовательница.

 

Примечательно, что на содержание этого ресурса, по данным СМИ, каждый год выделяется круглая сумма в 10 миллионов рублей, но даже при таких расходах сайт не располагает доверием людей. Из-за многочисленных недоработок портала петербуржцам приходится жаловаться на проблемы либо в официальной группе транспортного Комитета во «ВКонтакте», либо на странице губернатора Александра Беглова. Но и эти методы едва ли способны помочь людям в решении проблем.

В первом случае человек может получить банальную «отписку», а во втором - при написании сообщения на страницу губернатора - текст обращения могут вовсе удалить без объяснения причин. В СМИ уже подсчитали, что негативные комментарии на странице губернатора держатся всего несколько минут.

Такая деятельность чиновников Смольного привела к тому, что петербуржцы не могут напрямую взаимодействовать с городской властью по важным вопросам, требующим немедленного вмешательства первых лиц города.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Портал «Наш Санкт-Петербург» не дает петербуржцам оставлять жалобы на общественный транспорт

Сегодня, 13:43

Руководителя компании, строившей перинатальный центр в Ленинградской области, будут судить за кражу 700 миллионов рублей

Сегодня, 11:33

Петербуржец, неоднократно привлекаемый за нарушения ПДД, сбил пятилетнего ребёнка

Вчера, 19:38

Петербург занял одну из лидирующих позиций по задолженности предприятий перед своими сотрудниками

29-03-2022, 22:48

Петербургский суд снял наказание со строителя «Крестов-2», раздавшего взяток на сумму в 388 миллионов

29-03-2022, 15:38

Петербургская блогерша, раздевшаяся на фоне Исаакиевского собора, отработает 180 часов на обязательных работах

28-03-2022, 20:48

Руководство Петербурга рассматривает вопрос перевода в рубли расчётов с арендаторами городской недвижимости

28-03-2022, 18:53

Петербургский грузчик «пообщался» с соседом, используя молоток

28-03-2022, 17:18

Губернатор Санкт-Петербурга заявил о том, что потребительский ажиотаж начал спадать

27-03-2022, 22:03

Правоохранители Санкт-Петербурга возбудили очередное дело о реабилитации нацизма

25-03-2022, 13:48

Жительница Петербурга, ударившая ножом возлюбленного, вышла за него замуж

24-03-2022, 22:58

Таможенники Петербурга возбудили уголовное дело за попытку вывоза пулемётной ленты

23-03-2022, 17:53

С 1 апреля в Петербурге начнётся весенний призыв

22-03-2022, 14:48

В Ленинградской области сотрудники Росгвардии за десяток минут поймали молодых людей, попытавшихся утащить из магазина терминал оплаты

21-03-2022, 16:23

В Петербурге завели уголовное дело по факту поджога патриотической иномарки

19-03-2022, 19:03

Петербург уступил Москве первое место по коронавирусной смертности

19-03-2022, 15:03

В администрации Санкт-Петербурга заявили о задержке поставок автобусных запчастей

18-03-2022, 19:03

Посетитель итальянского ресторана в Петербурге спрятался в туалете и грозился взорвать заведение

17-03-2022, 19:53

Руководитель ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области объяснил факты задержания журналистов на акциях протеста

16-03-2022, 15:58

Сантехник из ЖЭК оценил щедрость жительницы Петербурга, оставившей его в ванной наедине с бриллиантовым кольцом

16-03-2022, 14:43

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Генштаб ВСУ сначала заявил об отводе российских войск из-под Киева, а потом назвал это ротацией
  • 30-03-2022, 09:43

Генштаб ВСУ сначала заявил об отводе российских войск из-под Киева, а потом назвал это ротацией

Россия «убедилась в невозможности окружения Киева», сообщили в британском военном ведомстве. Таким образом там прокомментировали заявление замглавы

Военкор Сапоньков прокомментировал отказ ВС РФ от наступления на Киев
  • 30-03-2022, 13:23

Военкор Сапоньков прокомментировал отказ ВС РФ от наступления на Киев

Заявление о снижение военной активности в направлении Киева связано с осознанием невозможности штурма Киева малыми силами, о чем заявил российский

Российский танкист сообщил об атаке ВСУ с применением комплекса NLAW в Мариуполе
  • 30-03-2022, 17:03

Российский танкист сообщил об атаке ВСУ с применением комплекса NLAW в Мариуполе

Накануне в Сети появилось видео из Мариуполя, на котором запечатлена попытка украинских военных подбить российский танк Т-72. По боевой машине

Эксперт Рэнкас объяснил, почему Байден упорно призывает свергнуть президента РФ Путина
  • Вчера, 09:08

Эксперт Рэнкас объяснил, почему Байден упорно призывает свергнуть президента РФ Путина

Заявления президента США Джо Байдена в адрес российского президента Владимира Путина прокомментировал польский аналитик Конрад Рэнкас. Он отметил,

Петербург занял одну из лидирующих позиций по задолженности предприятий перед своими сотрудниками
  • 29-03-2022, 22:48

Петербург занял одну из лидирующих позиций по задолженности предприятий перед своими сотрудниками

На прошедшем сегодня ведомственном совещании руководитель СКР Александр Бастрыкин озвучил информацию о накопившейся задолженности российских

Петербуржец, неоднократно привлекаемый за нарушения ПДД, сбил пятилетнего ребёнка
  • Вчера, 19:38

Петербуржец, неоднократно привлекаемый за нарушения ПДД, сбил пятилетнего ребёнка

Накануне около семи вечера в Красносельском районе Санкт-Петербурга на одном из нерегулируемых пешеходных переходов под колёса машины, управляемой

Новости партнеров
Новости партнеров
Руководителя компании, строившей перинатальный центр в Ленинградской области, будут судить за кражу 700 миллионов рублей
  • Сегодня, 11:33

Руководителя компании, строившей перинатальный центр в Ленинградской области, будут судить за кражу 700 миллионов рублей

Сегодня Генеральная прокуратура России сообщила о том, что в ближайшее время состоится суд над главой акционерного общества «Инженерный центр ЕЭС»

Портал «Наш Санкт-Петербург» не дает петербуржцам оставлять жалобы на общественный транспорт
  • Сегодня, 13:43

Портал «Наш Санкт-Петербург» не дает петербуржцам оставлять жалобы на общественный транспорт

1 апреля стало для петербуржцев днем нешуточных проблем. Как известно, большая часть горожан не могла дождаться сегодня общественного транспорта на

Под Днепропетровском, в Харькове и во Львове армия РФ осуществила ракетную атаку
  • Сегодня, 19:33

Под Днепропетровском, в Харькове и во Львове армия РФ осуществила ракетную атаку

По территории Украины снова нанесены ракетные удары, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». В этот раз о взрывах сообщили из