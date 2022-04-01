Портал «Наш Санкт-Петербург» не дает петербуржцам оставлять жалобы на общественный транспорт

1 апреля стало для петербуржцев днем нешуточных проблем. Как известно, большая часть горожан не могла дождаться сегодня общественного транспорта на остановках. Кроме того – людей лишили возможности связаться с администрацией города, чтобы сообщить о проблемах. Региональный ресурс «Наш Санкт-Петербург» при этом не принимает жалобы по поводу срыва работы городского транспорта, а также на плохую работу водителей и кондукторов.

Следует отметить, что проект «Наш Санкт-Петербург» реализован чиновниками Смольного, и в первую очередь был предназначен для обратной связи с горожанами. Но на практике сайт оказался бесполезным и недоработанным. Мало того, что простому человеку при отправлении жалобы приходится сталкиваться с серьезными бюрократическими преградами, так еще жалобы могут быть без причины отклонены модераторами. На сайте «Отзовик» портал «Наш Санкт-Петербург» собрал приличное количество негативных отзывов .

«Заявки либо отклоняются, либо отписки. Подавала 3 заявки: первую отклонили, так как по этой проблеме уже есть заявка, но самое смешное, и там отписка, что проблему устранили, а по факту нет. Все для галочки!» — жалуется пользовательница.

Примечательно, что на содержание этого ресурса, по данным СМИ , каждый год выделяется круглая сумма в 10 миллионов рублей, но даже при таких расходах сайт не располагает доверием людей. Из-за многочисленных недоработок портала петербуржцам приходится жаловаться на проблемы либо в официальной группе транспортного Комитета во «ВКонтакте», либо на странице губернатора Александра Беглова. Но и эти методы едва ли способны помочь людям в решении проблем.

В первом случае человек может получить банальную «отписку», а во втором - при написании сообщения на страницу губернатора - текст обращения могут вовсе удалить без объяснения причин. В СМИ уже подсчитали, что негативные комментарии на странице губернатора держатся всего несколько минут.

Такая деятельность чиновников Смольного привела к тому, что петербуржцы не могут напрямую взаимодействовать с городской властью по важным вопросам, требующим немедленного вмешательства первых лиц города.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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