Польские войска будут разбиты, если они зайдут на территорию Украины. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков, комментируя планы Варшавы о вводе миротворческих сил. Он напомнил, что Россия неоднозначно объяснила, как будет реагировать на участие других стран в «военной спецоперации» на территории Украины, даже если войска зайдут под видом миротворцев.

«Россия четко сказала, что все заходящие на Украину считаются военными целями. Чтобы польский контингент стал признанными миротворцами, нужны санкции Совбеза ООН, а Россия однозначно наложит на это вето. Это не миротворцы, мы понимаем. Это контингент, который будет держать территорию», - подчеркнул Леонков.

Он отметил, что если Польша все же пойдет на такой шаг, то НАТО не будет ее защищать, поскольку ее войска будут участвовать в военных действиях на территории другой страны.

Хотя страны НАТО и не отправляют своих военных на территорию Украины, тем не менее, они продолжают активно поставлять ей оружие, и сейчас Киев уже запросил тяжелое вооружение, заявив, что оно необходимо для наступательных операций.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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