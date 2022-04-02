Леонков: Подразделения военных Польши в Украине ожидает ликвидация армией РФ

Заявление о снижение военной активности в направлении Киева связано с осознанием невозможности штурма Киева малыми силами, о чем заявил российский
Накануне в Сети появилось видео из Мариуполя, на котором запечатлена попытка украинских военных подбить российский танк Т-72. По боевой машине
Заявления президента США Джо Байдена в адрес российского президента Владимира Путина прокомментировал польский аналитик Конрад Рэнкас. Он отметил,
Накануне около семи вечера в Красносельском районе Санкт-Петербурга на одном из нерегулируемых пешеходных переходов под колёса машины, управляемой
По территории Украины снова нанесены ракетные удары, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». В этот раз о взрывах сообщили из
Сегодня Генеральная прокуратура России сообщила о том, что в ближайшее время состоится суд над главой акционерного общества «Инженерный центр ЕЭС»
1 апреля стало для петербуржцев днем нешуточных проблем. Как известно, большая часть горожан не могла дождаться сегодня общественного транспорта на
Польские войска будут разбиты, если они зайдут на территорию Украины. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков, комментируя планы Варшавы о
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