Появились данные о возможном плане ВСУ по дальнейшим действиям на Донбассе

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Появились данные о возможном плане ВСУ по дальнейшим действиям на Донбассе
Украина
Фото из открытых источников

ВСУ и западные спецслужбы разработали дальнейший план действий, чтобы помешать российским войскам занять территорию Донбасса. Об этом пишет Telegram-канал СВАРЩИКИ, отмечая, что российские военные готовы к любым замыслам украинского командования.

Так, сейчас ВСУ могут сосредоточиться на том, чтобы нанести удар по группировке российских войск и сил ДНР. В случае успеха они смогут отвлечь часть сил, чтобы дать возможность занять более выгодные позиции группировке, которая оказалась в изоляции.

ВСУ за последние восемь лет, отмечают эксперты, обустроила в Донбассе несколько защитных рубежей, и сейчас оказывает ожесточенное сопротивление российским войскам, которые ведут наступление совместно с подразделениями ДНР и ЛНР.

При этом также высока вероятность того, что на подконтрольных Киеву территориях будет применено химическое оружие.

Напомним, Россия проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля. Минобороны РФ сообщило спустя месяц о гибели в боях более 1350 российских военных.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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