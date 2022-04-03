Пентагон высоко оценил действия украинских военных против российской армии

Канадское издание Toronto Star пишет о том, что Россия создала ракеты, незаметные для систем ПВО НАТО. Россия уже показала, что обладает ракетами,
Польские войска будут разбиты, если они зайдут на территорию Украины. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков, комментируя планы Варшавы о
Накануне около семи вечера в Красносельском районе Санкт-Петербурга на одном из нерегулируемых пешеходных переходов под колёса машины, управляемой
По территории Украины снова нанесены ракетные удары, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». В этот раз о взрывах сообщили из
Сегодня Генеральная прокуратура России сообщила о том, что в ближайшее время состоится суд над главой акционерного общества «Инженерный центр ЕЭС»
1 апреля стало для петербуржцев днем нешуточных проблем. Как известно, большая часть горожан не могла дождаться сегодня общественного транспорта на
Пентагон высоко оценил действия украинской армии против российских военных, направленных Москвой на территорию Украины в рамках «военной
ВСУ и западные спецслужбы разработали дальнейший план действий, чтобы помешать российским войскам занять территорию Донбасса. Об этом пишет
Дефицит заправок СПГ негативно отразится на экономической составляющей транспортной реформы, которую запустил Смольный во главе с Александром
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