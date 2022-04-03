Пентагон высоко оценил действия украинских военных против российской армии

Пентагон высоко оценил действия украинской армии против российских военных, направленных Москвой на территорию Украины в рамках «военной спецоперации».

На днях состоялся телефонный разговор председателя Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерала Марк Милли и главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного.

Одной из тем был вопрос о поддержке ВСУ, в том числе в рамках программ НАТО. И, как отметил Марк Милли, для США Украина и далее остается «ключевым партнером». Об этом говорится в сообщении Пентагона, опубликованном после беседе Милли и Залужного.

Стоит отметить, что Запад оказывает поддержку ВСУ не только в виде поставок вооружения, но и помогает разрабатывать операции против ВС РФ. Сейчас, судя по всему, прорабатываются варианты противодействия российским войскам в Донбассе, где силы РФ намерены в ближайшее время взять под контроль все территории Донецкой и Луганской областей, с дальнейшей передачей их под контроль ДНР и ЛНР.

«Военная спецоперация» проходит не без потерь и для России, о чем сообщило Минобороны РФ. Так, по данным ведомства на 25 марта, в ходе боев погибли уже более 1350 российских военнослужащих.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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