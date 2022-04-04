WSJ: военная база «Михаил Когэлничану» в Румынии переполнена войсками НАТО

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WSJ: военная база «Михаил Когэлничану» в Румынии переполнена войсками НАТО
В Мире
Фото из открытых источников

НАТО накапливает силы на своих восточных рубежах и уже разместило тысячи военнослужащих в Румынии.

The Wall Street Journal пишет о том, что румынская база «Михаил Когэлничану» переполнена военными и техникой. Ранее она была, по сути, «перевалочным пунктом» для операций НАТО в Афганистане. Но за последние недели там накопились войска.

По данным издания, после того как РФ начала «военную спецоперацию» на территории Украины 24 февраля, НАТО перебросило на указанную базу более 1 800 военнослужащих. То есть, число военных там превысило 3 тыс. Также там увеличилось количество военной техники.

Западные СМИ пишут о том, что РФ объясняет свою «военную спецоперацию» стремлением оттеснить НАТО от своих границ. Но это возымело обратный эффект и сейчас на восточных рубежах блока число военных и военной техники выросло в разы даже в сравнении с ситуацией на начало текущего года.

Помимо наращивания числа военных на восточных границах блока, НАТО продолжает активно поставлять Украине вооружение, несмотря на предупреждения РФ, что военные конвои будут целями для ракетных ударов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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