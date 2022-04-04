В Санкт-Петербурге арестованы тридцать участников акции протеста, прошедшей 2 апреля

Четыре городских суда Северной столицы проводят слушания материалов, собранных на участников несанкционированной акции, состоявшейся второго апреля в центре города. По итогам рассмотрения документов в спецприёмник отправляется каждый второй нарушитель.

Согласно данным, предоставленным объединённой пресс-службой петербургских судов, шестьдесят семь административных дел распределены между Василеостровским, Петроградским, Октябрьским и Ленинским судами. Квалификации действий участников мероприятия разные: активистов привлекли по статье 20.2 Кодекса административных правонарушений, в соответствии с которой Ленинским судом выписаны уже пятнадцать штрафов.

Часть задержанных обвиняются в создании помех транспорту или пешеходам. Такие деяния рассматриваются по части 6.1 той же статьи. В большинстве данных случаев суды вынесли постановление об аресте. Подсудимые, проходящие по статье о массовом скоплении граждан – 20.2.2 КоАП – в основном обходятся штрафами.

Всего арестованы тридцать человек, выписаны семнадцать штрафов, восемь пацифистов отправятся на обязательные работы. Три дела отложены, ещё два возвращены сотрудникам полиции.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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