Согласно оперативным сообщениям, поступающим от пользователей Телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», два боевых самолета, фронтовых
Канадское издание Toronto Star пишет о том, что Россия создала ракеты, незаметные для систем ПВО НАТО. Россия уже показала, что обладает ракетами,
Польские войска будут разбиты, если они зайдут на территорию Украины. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков, комментируя планы Варшавы о
ВСУ и западные спецслужбы разработали дальнейший план действий, чтобы помешать российским войскам занять территорию Донбасса. Об этом пишет
Пентагон высоко оценил действия украинской армии против российских военных, направленных Москвой на территорию Украины в рамках «военной
Дефицит заправок СПГ негативно отразится на экономической составляющей транспортной реформы, которую запустил Смольный во главе с Александром
НАТО накапливает силы на своих восточных рубежах и уже разместило тысячи военнослужащих в Румынии. The Wall Street Journal пишет о том, что румынская
Четыре городских суда Северной столицы проводят слушания материалов, собранных на участников несанкционированной акции, состоявшейся второго апреля в
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