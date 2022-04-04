Согласно оперативным сообщениям, поступающим от пользователей Телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», два боевых самолета, фронтовых штурмовика «Грачи» Су-25 Российской Федерации в настоящее время бьют неуправляемыми авиационными ракетами по позициям ВСУ возле донецкого города Авдеевки. Одновременно с этим самолёты Су-25 отстреливают тепловые ловушки с целью ликвидации зенитных ракет.

Подобными направленными действиями фронтовая авиация Вооружённых сил Российской Федерации взламывает крепкую оборону укрепрайона украинской армии. Именно оттуда военнослужащие ВСУ на протяжении нескольких лет обстреливали бойцов Донецка. Город Авдеевка под Донецком представляет собой неприступную крепость с тех пор, как в нём обосновались военнослужащие ВСУ и нацбаты в 2014 году.

Ранее СМИ сообщали, что летчики ВКС РФ встречают цели в воздухе и уничтожают ПВО ВСУ.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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