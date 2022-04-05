Позиции ВСУ в промзоне в Мариуполе накрыли 8 ударами ВКС России

Согласно оперативным сообщениям, поступающим от пользователей Телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», два боевых самолета, фронтовых
Российские войска нанесли удар по промзоне в Мариуполе, которую занимают украинские военные. Русская Весна сообщает, что было нанесено 8 авиаударов.
Канадское издание Toronto Star пишет о том, что Россия создала ракеты, незаметные для систем ПВО НАТО. Россия уже показала, что обладает ракетами,
ВСУ и западные спецслужбы разработали дальнейший план действий, чтобы помешать российским войскам занять территорию Донбасса. Об этом пишет
Пентагон высоко оценил действия украинской армии против российских военных, направленных Москвой на территорию Украины в рамках «военной
Дефицит заправок СПГ негативно отразится на экономической составляющей транспортной реформы, которую запустил Смольный во главе с Александром
НАТО накапливает силы на своих восточных рубежах и уже разместило тысячи военнослужащих в Румынии. The Wall Street Journal пишет о том, что румынская
Четыре городских суда Северной столицы проводят слушания материалов, собранных на участников несанкционированной акции, состоявшейся второго апреля в
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