Позиции ВСУ в промзоне в Мариуполе накрыли 8 ударами ВКС России

Российские войска нанесли удар по промзоне в Мариуполе, которую занимают украинские военные.

Русская Весна сообщает, что было нанесено 8 авиаударов.

Бои на территории Мариуполя продолжаются и, по мнению ряда экспертов, город будет взят в ближайшее время.

Продолжаются бои и на Донбассе, куда сейчас переводятся российские подразделения. Минобороны РФ ранее сообщило о начале второго этапа «военной спецоперации», главной задачей которого станет выход на рубежи Луганской и Донецкой областей с целью передачи их под контроль ДНР и ЛНР.

Запад продолжает настаивать на том, чтобы Россия вывела свои войска с территории Украины, грозя новыми санкциями. Ограничительные меры, отмечают эксперты, вводятся такие, которые в той или иной мере вскоре ощутит каждый.

ЦБ РФ ранее подсчитал, что из-за введенных санкций экономика уйдет в спад, что повлечет снижение уровня жизни россиян, и только к 2025 году можно ожидать незначительный рост.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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