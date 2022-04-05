Чехия отправила в Украину эшелон с БМП-1 и танками Т-72М1

Чехия уже отправила на Украину свои БМП-1 и танки Т-72М1. Об этом свидетельствуют видео и фото эшелона, на который загрузили эту военную технику, пишет Военное дело. Они были опубликованы несколькими телеграм-каналами. Точной информации о том, где были сделаны эти фото и видео, не сообщается.

Стоит отметить, что власти Чехии действительно ранее выразили готовность передать в распоряжение ВСУ 44 единицы советских бронетранспортеров БМП-1. Информация о передаче танков Т-72М1 не звучала. Эксперты объясняют, что это старая советская техника, которая не сможет противостоять эффективно новейшему российскому вооружению.

Россия начала «военную спецоперацию» на территории Украины 24 февраля 2022 года. Запад продолжает поддерживать Украину и поставляет ей вооружение, а также оказывает финансовую поддержку. При этом против российской экономики вводятся масштабные санкции, которые ЕС и США обещают и далее усиливать, открыто угрожая разрушить российскую экономику.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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