Украина получила от Эстонии гаубицы, ракеты и мины

Украина получила от Эстонии очередной транш военной помощи. Об этом сообщило посольство Эстонии в Киеве, пишет МК .

Так, Киеву передали гаубицы, противотанковые ракеты, мины, безоткатные орудия, стрелковое оружие, гранатометы и ручные гранаты. В Эстонии заявили, что эта помощь поможет Украине сохранить свою свободу.

Помощь поступила не только на государственном уровне. Эстонские бизнесмены передали украинским военным приборы ночного видения, бронежилеты, дроны, шлемы, средства связи и лазерные дальномеры.

Дипломаты из Эстонии обратились к государствам ЕС с призывом и далее предавать оружие и гуманитарную помощь Украине. Прозвучали и призывы усилить санкционное и политическое давление на Россию.

Напомним, РФ проводит на территории Украины «военную спецоперацию» с 24 февраля 2022 года. Минобороны России сообщило 25 марта о гибели в боях более чем 1350 российских военных, а 5 апреля из ДНР поступила информация о гибели 760 военных.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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