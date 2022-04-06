Арестович: Россияне говорят сдаче в плен целого нашего батальона, мы разберемся

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович обещал проверить информацию о сдаче в плен российским войскам личного состава 501-го отдельного батальона морской пехоты.

Информация о том, что 267 военнослужащих ВСУ в Мариуполе сдались в плен появилась в СМИ в минувший понедельник. До этого в плен в этом же городе сдались 30 украинских солдат и офицеров.

Арестович, комментируя эти сообщения, заявил, что данная информация будет проверяться.

«Такая информация нуждается в проверке. Россияне там говорят о якобы сдавшемся в плен целом нашем батальоне. Мы разберёмся и обо всём официально сообщим», - сказал Арестович.

Напомним, Россия начала «военную спецоперацию» на территории Украины 24 февраля 2022 года. Запад активно поддерживает Украину, предоставляя ей вооружение. При этом против России и далее усиливаются санкции. Новый пакет ограничений анонсирован на ближайшие дни, поскольку в планах США и их союзников уничтожить российскую экономику. Они обещают ужесточать санкции, пока российские войска не выйдут с территории Украины.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей