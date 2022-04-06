Курский губернатор заявил об обстреле у границы с Украиной

Согласно оперативным сообщениям, поступающим от пользователей Телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», два боевых самолета, фронтовых
В Мариуполе начали применять мощнейший в мире миномет 2С4 «Тюльпан». В Сети появились снимки этого оружия, которое были сделаны на улицах Мариуполя,
Российские войска нанесли удар по промзоне в Мариуполе, которую занимают украинские военные. Русская Весна сообщает, что было нанесено 8 авиаударов.
Чехия уже отправила на Украину свои БМП-1 и танки Т-72М1. Об этом свидетельствуют видео и фото эшелона, на который загрузили эту военную технику,
Четыре городских суда Северной столицы проводят слушания материалов, собранных на участников несанкционированной акции, состоявшейся второго апреля в
Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович обещал проверить информацию о сдаче в плен российским войскам личного состава 501-го отдельного
США планируют снабдить Киев разными видами вооружения и военной техникой. Так, Пентагон предоставит Украине ракетные комплексы, боевые беспилотники и
НАТО накапливает силы на своих восточных рубежах и уже разместило тысячи военнослужащих в Румынии. The Wall Street Journal пишет о том, что румынская
Украина получила от Эстонии очередной транш военной помощи. Об этом сообщило посольство Эстонии в Киеве, пишет МК . Так, Киеву передали гаубицы,
Расширение списка товаров, которые можно поставлять за рубеж только за рубли, способно привести к негативным последствиям. В частности, Новолипецкий
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