Курский губернатор заявил об обстреле у границы с Украиной

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о том, что во вторник, 5 апреля, была зафиксирована попытка обстрела позиций российских пограничников.

По его словам, произошел этот инцидент в Суджанском районе. Но российские военные выявили огневую точку и уничтожили ее. Старовойт добавил, что жертв и разрушений на территории Суджанского района нет. Погрануправление продолжает контролировать ситуацию.

Старовойт подчеркнул, что российские войска и спецслужбы готовы противостоять любой угрозе. По его словам, жителям региона важно не поддаваться панике.

Ранее стало известно и об инциденте в Белгородской области. Там залетел снаряд с территории Украины, из-за чего пострадали три человека. Режим ЧС пришлось ввести в селах Журавлевка и Нехотеевка.

Напомним, РФ проводит на территории Украины «военную спецоперацию» с 24 февраля 2022 года. В Минобороны России сообщили, что по состоянию на 25 марта в боях погибли уже более 1350 российских военных. Также известно о гибели 760 военных ДНР, о чем сообщили представители ДНР 5 апреля.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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