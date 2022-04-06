США снабдят Украину новыми образцами вооружений

США планируют снабдить Киев разными видами вооружения и военной техникой. Так, Пентагон предоставит Украине ракетные комплексы, боевые беспилотники и бронетехнику. Помимо этого, ВСУ получат стрелковое оружие и боеприпасы, подходящие к гаубицам и минометам советского образца.

Как стало известно, Вашингтон отправит на Украину ракетные системы с лазерным наведением, тактические беспилотники Switchblade, беспилотные авиационные системы Puma и контрбеспилотные авиационные системы. США предоставят украинской армии бронированные высокомобильные многоцелевые машины, боеприпасы малого и крупного калибра, приборы ночного видения. Они также вооружат ВСУ тепловизионными системами и оптикой, тактическими защищенными системами связи и пулеметами.

Кроме того, американцы предоставят украинским военным услуги спутниковой съемки, снабдят их медикаментами, полевым оборудованием и запчастями. Таким образом, в качестве военной помощи США отправят в Киев оружие и технику на общую сумму в $800 млн.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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