Два российских ракетных крейсера ВМФ подошли к границам НАТО с тыла

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Два российских ракетных крейсера ВМФ подошли к границам НАТО с тыла
В Мире
Фото из открытых источников

Ракетные крейсеры «Маршал Устинов» и «Варяг» ВМФ РФ контролируют центральную часть Средиземного моря. То есть, корабли, которые появились в этом регионе около двух месяцев назад, находятся фактически в самом тылу НАТО. Военные суда выполняют  поставленные задачи, хотя в центральной части региона они замечены только сейчас.

Известно о том, что «Маршал Устинов» находится южнее греческого острова Крит, а «Варяг» пребывает на границе Средиземного и Ионического моря. Пока нет информации о том, как долго здесь будут находиться российские ракетные крейсеры. Можно сказать лишь то, что российский флот контролирует действия НАТО, на случай, если альянс попытается вмешаться в ситуацию в Украине, пишет Avia.pro.

Какое количество российских военных кораблей сейчас находится в водах Средиземного моря, неизвестно.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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