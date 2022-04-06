В Мариуполе ВС РФ начали применять мощнейший в мире миномет 2С4 «Тюльпан»

В Мариуполе начали применять мощнейший в мире миномет 2С4 «Тюльпан».

В Сети появились снимки этого оружия, которое были сделаны на улицах Мариуполя, передает МК .

Самоходный миномет 2С4 «Тюльпан» стреляет снарядами калибра 240 мм. Это оружие разработано в советское время как раз для уничтожения укрепленных зданий, фортификационных сооружений, а также целей, поражение которых другим артиллерийским орудиям недоступно.

Прокомментировал ситуацию в Мариуполе военный эксперт Алексей Леонков. Он посоветовал всем, кто пытается противостоять силам РФ, срочно покинуть город, иначе они будут уничтожены. Далее, по его словам, такая же судьба ждет и украинские войска в Авдеевке и другие укрепрайоны Донбасса.

Эксперты отмечают, что данное оружие использовалось в свое время в Афганистане. Масса одного снаряда, которым оно может стрелять, составляет от 130 до 230 кг. Минометная батарея «Тюльпанов» уничтожала огневые точки в каменных завалах и пещерах, опорные пункты.

Напомним, РФ проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля. Минобороны сообщало о гибели более чем 1350 российских военных по состоянию на 25 марта. А 5 апреля от ДНР поступила информация о потерях, которые составили к указанной дате 760 человек.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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