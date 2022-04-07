Сенатор Джабаров призвал уничтожать эшелоны ЕС с оружием для Украины

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Сенатор Джабаров призвал уничтожать эшелоны ЕС с оружием для Украины
Украина
Сенатор Совфеда РФ Владимир Джабаров

Сенатор Совфеда РФ Владимир Джабаров заявил о том, что Россия имеет право наносить удары по эшелонам с вооружением, которое Европа предоставляет Киеву. По его мнению, это оружие следует уничтожать сразу после того, как оно попадает на территорию Украины. 

Такие эшелоны становятся законной добычей ВС РФ, заявил сенатор. Он считает, что, поставляя Украине оружие советских времен, НАТО избавляется от устаревших образцов, а также усиливает эскалацию ситуации в регионе, что выгодно Западу, подчеркнул Джабаров. 

Поставки вооружения и военной техники осуществляется не для музейных выставок, напомнил политик. Он также подчеркнул, что этим оружием будут убивать российских солдат, поэтому Россия должна пресечь подобные действия бомбовыми ударами. 

Уничтожение эшелонов с оружием позволит отбить у Запада желание оказывать военную поддержку Украине, отметил Джабаров.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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