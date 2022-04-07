Критиковавшего спецоперацию депутата из Екатеринбурга исключили из партии «Справедливая Россия»

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Критиковавшего спецоперацию депутата из Екатеринбурга исключили из партии «Справедливая Россия»
Политика
Фото из открытых источников

Депутата Гордумы Екатеринбурга Алексея Холодарева исключили из партии «Справедливая Россия» из-за его критики спецоперации, проводимой российской армией на Украине. Политик размещал критические посты в соцсетях. Холодарева исключили за действия, наносящие вред политическим интересам партии и дискредитирующие партию, пишет eanews.ru.

Сам политик считает странным для оппозиционной силы подобный подход, но претензий к партии он не имеет. «Справедливая Россия» может начать процедуру отзыва Холодарева. Однако вероятность такого сценария минимальна, так как до конца срока работы созыва осталось чуть более года. Депутата исключили из партии еще 26 февраля, однако самого Холодарева об этом известили только сегодня. 

Комментируя свое исключение, политик написал: 

«Принял, как награду».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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