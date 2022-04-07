New York Times: США отслеживает возможный ядерный удар

Обозреватель New York Times Броуд рассказал, как США отслеживают возможный ядерный удар. По его словам, Запад тщательно следит за состоянием российского ядерного оружия и для этого активировал все имеющиеся в его распоряжении спутники.

Ранее сообщалось о том, что Россия перевела стратегические силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. Средства наблюдения США также перешли в режим повышенной готовности. В поисках следов активности российских ракет, подлодок, бомбардировщиков и ядерных шахт были сделаны тысячи спутниковых снимков.

Как отмечает Броуд, за силами ядерного сдерживания России следят сотни космических аппаратов и сейчас они не видят никаких поводов для беспокойства. Однако американские военные силы не должны успокаиваться. Ядерный арсенал России является крупнейшим в мире, что создает сложности для оценки его состояния. Эксперт отмечают, что Москва обладает тактическим ядерным оружием и она может использовать его для сокрытия потерь на поле боя. Ряд военных экспертов считают, что такое оружие Россия может использовать в Украине в случае провала “спецоперации”.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей