Литовкин: российских войск на Украине не хватает и взять их неоткуда

Военный обозреватель Виктор Литовкин объяснил, почему российские войска отошли от Киева и Чернигова. В частности, он заявил, что на втором этапе
В Мариуполе начали применять мощнейший в мире миномет 2С4 «Тюльпан». В Сети появились снимки этого оружия, которое были сделаны на улицах Мариуполя,
Обозреватель New York Times Броуд рассказал, как США отслеживают возможный ядерный удар. По его словам, Запад тщательно следит за состоянием
Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович обещал проверить информацию о сдаче в плен российским войскам личного состава 501-го отдельного
США планируют снабдить Киев разными видами вооружения и военной техникой. Так, Пентагон предоставит Украине ракетные комплексы, боевые беспилотники и
Украина получила от Эстонии очередной транш военной помощи. Об этом сообщило посольство Эстонии в Киеве, пишет МК . Так, Киеву передали гаубицы,
Ракетные крейсеры «Маршал Устинов» и «Варяг» ВМФ РФ контролируют центральную часть Средиземного моря. То есть, корабли, которые появились в этом
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о том, что во вторник, 5 апреля, была зафиксирована попытка обстрела позиций российских
Из-за санкций, введенных в отношении РФ из-за проведения спецоперации на территории Украины, в Санкт-Петербурге был вынужден закрыться кинотеатр сети
Сенатор Совфеда РФ Владимир Джабаров заявил о том, что Россия имеет право наносить удары по эшелонам с вооружением, которое Европа предоставляет
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