Литовкин: российских войск на Украине не хватает и взять их неоткуда

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Литовкин: российских войск на Украине не хватает и взять их неоткуда
Украина
Военный обозреватель Виктор Литовкин

Военный обозреватель Виктор Литовкин объяснил, почему российские войска отошли от Киева и Чернигова. В частности, он заявил, что на втором этапе «спецоперации» российские военные должны сконцентрировать свои силы на Донбассе, который они планируют взять под свой полный контроль, а затем передать занятые территории ДНР и ЛНР. 

По словам Литовкина, по этой причине находящиеся в Киевской и Черниговской областях ВС РФ были переформатированы. Он подчеркнул, что на Донбассе остается в окружении формирование ВСУ численностью в 70 тысяч человек.

Российских войск на Украине не хватает и взять их неоткуда, отметил обозреватель. При этом он отметил, что в составе российских ВС числится около одного миллиона человек. Это сухопутные войска, флот, авиация и ракетные войска стратегического назначения, заявил Литовкин.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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