Украина не сможет использовать поставляемое Западом вооружение из-за дефицита топлива, пишет газета Взгляд. Россия продолжает наносить удары по военным объектам и складам ГСМ. Уже уничтожены четыре базы хранения горюче-смазочных материалов в районах Николаева, Запорожья, Харькова и Чугуева. Также под удар попали склады в Радехове, Казатине, Просяной, Николаеве и Новомосковске.

Запад снабжает Киев бронетехникой, но воспользоваться ею ВСУ не смогут, так как она нуждается в большом количестве топлива. Ситуация едва ли улучшится даже после переговоров с Азербайджаном по поводу поставок топлива, так как Россия блокирует морские пути.

Кроме того, надеяться на поставки топлива железной дорогой или цистернами на грузовых автомобилях Киеву тоже не стоит, так как они будут уничтожены российскими военными, как только окажутся на территории Украины. Таким образом, дефицит топлива может парализовать ВСУ, поскольку для наступательных вооружений необходимо много дизеля. По словам экономиста Игоря Юшкова, основной путь снабжения Украины проходит через Литву и Польшу.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что спецоперация будет завершена по достижении заявленных целей либо за столом переговоров.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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