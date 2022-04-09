Армия РФ не станет штурмовать подземные коммуникации «Азовстали» в Мариуполе

В соответствии с последней информацией, которая поступает из Мариуполя, военнослужащие Вооружённых сил Украины и служащие национального батальона «Азов» (запрещен в Российской Федерации) полностью потеряли свой контроль над этим городом. Как утверждают журналисты информационного онлайн-издания «Военное обозрение», в настоящее время украинские военные находятся лишь на территории промышленной зоны предприятия «Азовсталь».

Ситуация для военнослужащих Вооружённых сил Украины существенно усугубилась после того, как военнослужащие армейских подразделений Российской Федерации захватили значительную часть морского порта. Существуют предположения о том, что на территории металлургического предприятия вместе с украинскими военными пребывают также и зарубежные добровольцы.

Также стало известно, что ВС РФ ведут бои только на наземной части «Азовстали», а бункеры и подвальные помещения не затрагиваются. Там есть бомбоубежища, а также подземная инфраструктура для размещения генераторов. Штурм подземных коммуникаций не планируется. Таким образом, украинские военные могут просидеть в подвалах длительное время.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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