Берлускони: Россия пошла по пути страны, которая ведет к разрушению мира

Военный обозреватель Виктор Литовкин объяснил, почему российские войска отошли от Киева и Чернигова. В частности, он заявил, что на втором этапе
В соответствии с последней информацией, которая поступает из Мариуполя, военнослужащие Вооружённых сил Украины и служащие национального батальона
Обозреватель New York Times Броуд рассказал, как США отслеживают возможный ядерный удар. По его словам, Запад тщательно следит за состоянием
Украина не сможет использовать поставляемое Западом вооружение из-за дефицита топлива, пишет газета Взгляд. Россия продолжает наносить удары по
Обе российские столицы вошли в топ-10 рейтинга городов с наиболее заметным снижением цен, запрашиваемых за аренду жилья в первом квартале текущего
Экономист и политолог Михаил Хазин рассказал, что будет происходить на территории Украины после завершения «спецоперации». В частности, эксперт
Компания «Лукойл» из-за образовавшегося избытка нефтепродуктов вынуждена остановить свои заводы. Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на письмо совладельца
Санкции Запада, введенные в ответ на спецоперацию РФ на территории Украины, оказали влияние на жизнь более чем половины россиян. При этом 50% из них
Депутата Гордумы Екатеринбурга Алексея Холодарева исключили из партии «Справедливая Россия» из-за его критики спецоперации, проводимой российской
Негативно оценил «военную спецоперацию» на территории Украины бывший премьер Италии Сильвио Берлускони. Он был известен всегда тем, что поддерживал
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