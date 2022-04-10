Берлускони: Россия пошла по пути страны, которая ведет к разрушению мира

Негативно оценил «военную спецоперацию» на территории Украины бывший премьер Италии Сильвио Берлускони.

Он был известен всегда тем, что поддерживал Россию. Но в этот раз, по его мнению, РФ пошла по пути страны, которая ведет к разрушению мира. Берлускони обвинил Москву в военных преступлениях и заявил, что разочарован в президенте Владимире Путине. Свое мнение он озвучил на съезде своей партии «Вперед, Италия», пишет Коммерсант .

«Я не могу и не хочу скрывать, что я глубоко разочарован поведением Владимира Путина. Я знал его около 20 лет, и он всегда казался мне демократом и человеком мира»,— сказал Берлускони.

Он также упомянул о Буче, и заявил что там были совершены «настоящие военные преступления». По его мнению, Россия не может отрицать причастности к этому.

Стоит отметить, что в 2015 году Сильвио Берлускони побывал в Крыму и даже назвал полуостров самой красивой частью России, при том, что Италия официально не признает Крым российским.

Напомним, Россия проводит на территории Украины «военную спецоперацию» с 24 февраля. Страны Запада в ответ на действия РФ ввели широкий пакет санкций, и обещают его расширять, чтобы остановить российскую «спецоперацию».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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