Украина получит противокорабельные ракеты Harpoon для защиты Одессы

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Украина получит противокорабельные ракеты Harpoon для защиты Одессы
Украина
Фото из открытых источников

Еще на прошлой неделе стало известно о том, что Запад намерен помочь украинской армии удержать Одессу, оснастив ее оружием, способным уничтожить военные корабли Черноморского флота РФ. Сегодня появилась информация о том, что в Одессу уже доставлены первые противокорабельные ракеты «Гарпун», хотя официального подтверждения тому, что поставка состоялись, пока нет.

После сообщений о том, что российские военные нанесли ракетный удар по топливохранилищам в порту Одессы, премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что намерен усилить военно-морскую и береговую оборону Украины.

По данным издания Daily Mail, Великобритания намерена направить на Украину противокорабельные ракеты и бронетехнику.

Ранее глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что конфликт на Украине вступает в «новую и сложную фазу». Она предсказала «более концентрированное российское наступление», которое стоит ожидать в ближайшие дни и недели. Также стало известно, что Лондон предоставит Киеву минозащищенные бронеавтомобили и другое вооружение. Речь идет о тяжелой 23-тонной бронемашине типа MRAP «Мастиф», которая может перевозить восемь военнослужащих и двух членов экипажа.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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