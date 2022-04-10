Украина получит противокорабельные ракеты Harpoon для защиты Одессы

Еще на прошлой неделе стало известно о том, что Запад намерен помочь украинской армии удержать Одессу, оснастив ее оружием, способным уничтожить военные корабли Черноморского флота РФ. Сегодня появилась информация о том, что в Одессу уже доставлены первые противокорабельные ракеты «Гарпун», хотя официального подтверждения тому, что поставка состоялись, пока нет.

После сообщений о том, что российские военные нанесли ракетный удар по топливохранилищам в порту Одессы, премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что намерен усилить военно-морскую и береговую оборону Украины.

По данным издания Daily Mail, Великобритания намерена направить на Украину противокорабельные ракеты и бронетехнику.

Ранее глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что конфликт на Украине вступает в «новую и сложную фазу». Она предсказала «более концентрированное российское наступление», которое стоит ожидать в ближайшие дни и недели. Также стало известно, что Лондон предоставит Киеву минозащищенные бронеавтомобили и другое вооружение. Речь идет о тяжелой 23-тонной бронемашине типа MRAP «Мастиф», которая может перевозить восемь военнослужащих и двух членов экипажа.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей