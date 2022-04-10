Украина получит противокорабельные ракеты Harpoon для защиты Одессы

Военный обозреватель Виктор Литовкин объяснил, почему российские войска отошли от Киева и Чернигова. В частности, он заявил, что на втором этапе
В соответствии с последней информацией, которая поступает из Мариуполя, военнослужащие Вооружённых сил Украины и служащие национального батальона
Украина не сможет использовать поставляемое Западом вооружение из-за дефицита топлива, пишет газета Взгляд. Россия продолжает наносить удары по
Негативно оценил «военную спецоперацию» на территории Украины бывший премьер Италии Сильвио Берлускони. Он был известен всегда тем, что поддерживал
Экономист и политолог Михаил Хазин рассказал, что будет происходить на территории Украины после завершения «спецоперации». В частности, эксперт
Санкции Запада, введенные в ответ на спецоперацию РФ на территории Украины, оказали влияние на жизнь более чем половины россиян. При этом 50% из них
Еще на прошлой неделе стало известно о том, что Запад намерен помочь украинской армии удержать Одессу, оснастив ее оружием, способным уничтожить
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