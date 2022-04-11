У ВСУ впервые замечены британские сверхзвуковые ракеты LMM Martlet

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У ВСУ впервые замечены британские сверхзвуковые ракеты LMM Martlet
Украина
Фото из открытых источников

Украина получила на вооружение британские сверхзвуковые ракеты LMM Martlet, хотя официально информация о передаче их не сообщалось.

Тем не менее, в Сети появилось видео, на котором запечатлен момент, когда один из украинских военных держит на плече переносную пусковую установку LMM Martlet, пишет Авиа.про. Он нанес удар по неизвестной воздушной цели.

Стоит отметить, что сверхзвуковая ракета LMM Martlet способна развивать сверхзвуковую скорость в 1,5 МАХа и поражать воздушные цели на дистанциях до 8 километров. Это самое большое расстояние поражения для переносных зенитно-ракетных установок, которыми обладает ВСУ.

Сообщалось, что ВСУ смогли сбить дрон такой ракетой. Поэтому можно предположить, что ракеты, переданные Украине, имеют головку самонаведения по лазеру, а не ракеты с  тепловым наведением.

Эксперты отмечают, что такое вооружение действительно опасно, так как эти средства ПВО невозможно контролировать. Они мобильны и достаточно эффективны. Поэтому для российских военных важно исключить их появление в зоне боев.

Напомним, Россия проводит с 24 февраля на территории Украины «военную спецоперацию». Силы РФ сейчас сосредоточены в районе Донбасса, где перед ними стоит задача занять все территории Донецкой и Луганской областей.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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