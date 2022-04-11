У ВСУ впервые замечены британские сверхзвуковые ракеты LMM Martlet

Военный обозреватель Виктор Литовкин объяснил, почему российские войска отошли от Киева и Чернигова. В частности, он заявил, что на втором этапе
В соответствии с последней информацией, которая поступает из Мариуполя, военнослужащие Вооружённых сил Украины и служащие национального батальона
Украина не сможет использовать поставляемое Западом вооружение из-за дефицита топлива, пишет газета Взгляд. Россия продолжает наносить удары по
Негативно оценил «военную спецоперацию» на территории Украины бывший премьер Италии Сильвио Берлускони. Он был известен всегда тем, что поддерживал
Еще на прошлой неделе стало известно о том, что Запад намерен помочь украинской армии удержать Одессу, оснастив ее оружием, способным уничтожить
Экономист и политолог Михаил Хазин рассказал, что будет происходить на территории Украины после завершения «спецоперации». В частности, эксперт
Санкции Запада, введенные в ответ на спецоперацию РФ на территории Украины, оказали влияние на жизнь более чем половины россиян. При этом 50% из них
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