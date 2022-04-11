Глава Чечни Кадыров не исключил нанесение тактических ядерных ударов по Украине

О возможности применения Россией тактического ядерного оружия для нанесения ударов по территории Украины заявил президент Чеченской республики Рамзан Кадыров.

Он в своем Telegram-канале рассказал, что командиры чеченских подразделений сделали ему доклад о ходе «военной спецоперации» на территории Украины, передает МК. По словам Кадырова, все точки «военной спецоперации» обозначены, а поставленные задачи военным ясны.

Прокомментировал Кадыров и ситуацию с Киевом. Он подчеркнул, что российские войска вышли из-под Киева в соответствии с рядом принятых решений. Но это не значит, что «военная спецоперация» заканчивается. По его словам, Киев будет взят.

Также Кадыров заявил, что он давно бы нанес ядерный удар по территории Украины, если бы от него зависело принятие такого решения. Но добавил, что президент РФ Владимир Путин более сдержан в данном вопросе.

Отметим, ранее эксперты рассказали о том, что при нанесении ядерного удара по Украине радиационная угроза будет высокой также для Белоруссии и части России.

«Военная спецоперация» на территории Украины проводится Россией с 24 февраля. Запад в ответ на действия России оказывает на ее экономику санкционное давление, открыто заявляя, что и далее санкции могут усиливаться, если войска РФ не выйдут с территории Украины.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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