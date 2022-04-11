Ходаренок: поставка НАТО ракетных комплексов может значительно усилить ВСУ

Военный эксперт Михаил Ходаренок прокомментировал возможность поставок Украине зенитно-ракетных систем средней и большой дальности.

Ранее в СМИ из разных источников поступила информация о том, что такое вооружение страны НАТО могут передать на вооружение ВСУ.

Сейчас информации о поставках оружия Украине в публичном поле очень мало. Запад больше не объявляет, какое вооружение, в каком объеме и в какие сроки будет поставлено украинской армии. Скрывает эту информацию и Украина.

Ходаренок отметил, что Украина и далее будет получать от США противотанковые ракетные комплексы Javelin. Также ожидаются поставки барражирующих боеприпасов типа Switchblade 600. Но более опасно для российских военных то, что Украина может получить зенитно-ракетные системы средней и большой дальности и противокорабельные ракеты.

«Украинцы вполне способны освоить эти типы вооружений за несколько часов. Что касается барражирующих боеприпасов, тут немножко сложнее, но и на это не потребуется большого количества времени — это займет 1-2 дня», — заявил Ходаренок.

Switchblade 600, по словам эксперта, может быть опасным оружием, так как оно имеет очень тихий двигатель, и излучает мало теплового света.

Трудности могут создать и противокорабельные ракеты, а также зенитно-ракетные системы. Возможно они будут идти на территорию Украины вместе с инструкторским составом. И России важно это учитывать, подчеркнул Ходаренок.

Напомним, РФ проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля. Запад не только поставляет Украине вооружение и оказывает гуманитарную помощь. Также многие страны ввели санкции против российской экономики. Масштабы их, по словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, позволяют говорить о том, что против России ведется экономическая война.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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