Ходаренок: поставка НАТО ракетных комплексов может значительно усилить ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что украинская армия готова к масштабным военным действиям на востоке Украины. Он подчеркнул, что
В соответствии с последней информацией, которая поступает из Мариуполя, военнослужащие Вооружённых сил Украины и служащие национального батальона
Украина не сможет использовать поставляемое Западом вооружение из-за дефицита топлива, пишет газета Взгляд. Россия продолжает наносить удары по
Военный эксперт Михаил Ходаренок прокомментировал возможность поставок Украине зенитно-ракетных систем средней и большой дальности. Ранее в СМИ из
Украина получила на вооружение британские сверхзвуковые ракеты LMM Martlet, хотя официально информация о передаче их не сообщалось. Тем не менее, в
Негативно оценил «военную спецоперацию» на территории Украины бывший премьер Италии Сильвио Берлускони. Он был известен всегда тем, что поддерживал
О возможности применения Россией тактического ядерного оружия для нанесения ударов по территории Украины заявил президент Чеченской республики Рамзан
Еще на прошлой неделе стало известно о том, что Запад намерен помочь украинской армии удержать Одессу, оснастив ее оружием, способным уничтожить
Экономист и политолог Михаил Хазин рассказал, что будет происходить на территории Украины после завершения «спецоперации». В частности, эксперт
Появившиеся в СМИ с подачи российского Минобороны новости о том, что ВС РФ уничтожили украинскую систему С-300, переданную Словакией, являются
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