Зеленский заявил о готовности армии ВСУ к масштабным боевым действиям на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что украинская армия готова к масштабным военным действиям на востоке Украины.

Он подчеркнул, что ВСУ и властями предпринимаются все возможные действия, чтобы остановить наступление российских войск. Также Зеленский подчеркнул, что мировое общество будет усиливать давление на Москву, если Россия не выведет свои войска с территории Украины.

По словам украинского лидера, Киев получает от Запада помощь в виде вооружения и будет далее давать запросы на новые поставки. Также он сообщил о гуманитарной и финансовой помощи для Украины со стороны Запада. Со слов Зеленского, западные страны продолжат усиливать санкционное давление на Россию. Он уверен, что совместные действия Киева и Запада приближают победу.

Напомним, Россия начала «военную спецоперацию» на территории Украины 24 февраля с ракетных ударов ранним утром. Сейчас российские войска проводят ее второй и главный этап, заявили в Минобороны России, и подчеркнули, что перед ними стоит задача взять под свой контроль всю территорию Донецкой и Луганской областей.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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