Словакия назвала ложными сведения об уничтожении переданной на Украину системы С-300

Появившиеся в СМИ с подачи российского Минобороны новости о том, что ВС РФ уничтожили украинскую систему С-300, переданную Словакией, являются ложными и не соответствуют действительности. С таким заявлением сегодня выступил словацкий премьер Эдуард Хегер.

Глава правительства Словакии полностью опроверг заявление Минобороны РФ об уничтожении зенитного ракетного дивизиона С-300.

«Я хотел бы отметить, что это ложная информация», — приводит слова Хегера «Лента» .

Распространил сведения, которые, по данным словацкой стороны, не соответствуют действительности, официальный представитель оборонного ведомства РФ Игорь Конашенков. Он заявлял, что ВС РФ уничтожили ракетами «Калибр» морского базирования дивизион ЗРК С-300, который якобы был укрыт в одном из ангаров на южной окраине Днепра.

А меж тем второй топ-темой в СМИ является возможный дефолт РФ по внешним обязательствам. Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что если Запад объявит его Москве, она обязательно будет обращаться в суды. Однако юрист Валерий Ванин в беседе с «НСН» раскритиковал его, отметив, что такие слова слетели с уст министра от «отчаяния и безысходности», так как нет такой инстанции, которая бы рассматривала данный спор.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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