Словакия назвала ложными сведения об уничтожении переданной на Украину системы С-300

Image 16+
Словакия назвала ложными сведения об уничтожении переданной на Украину системы С-300
В Мире
Фото из открытых источников

Появившиеся в СМИ с подачи российского Минобороны новости о том, что ВС РФ уничтожили украинскую систему С-300, переданную Словакией, являются ложными и не соответствуют действительности. С таким заявлением сегодня выступил словацкий премьер Эдуард Хегер.

Глава правительства Словакии полностью опроверг заявление Минобороны РФ об уничтожении зенитного ракетного дивизиона С-300.

«Я хотел бы отметить, что это ложная информация», — приводит слова Хегера «Лента».

Распространил сведения, которые, по данным словацкой стороны, не соответствуют действительности, официальный представитель оборонного ведомства РФ Игорь Конашенков. Он заявлял, что ВС РФ уничтожили ракетами «Калибр» морского базирования дивизион ЗРК С-300, который якобы был укрыт в одном из ангаров на южной окраине Днепра.

А меж тем второй топ-темой в СМИ является возможный дефолт РФ по внешним обязательствам. Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что если Запад объявит его Москве, она обязательно будет обращаться в суды. Однако юрист Валерий Ванин в беседе с «НСН» раскритиковал его, отметив, что такие слова слетели с уст министра от «отчаяния и безысходности», так как нет такой инстанции, которая бы рассматривала данный спор.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Словакия назвала ложными сведения об уничтожении переданной на Украину системы С-300

Сегодня, 13:58

Берлускони: Россия пошла по пути страны, которая ведет к разрушению мира

Вчера, 09:28

New York Times: США отслеживает возможный ядерный удар

7-04-2022, 15:13

Два российских ракетных крейсера ВМФ подошли к границам НАТО с тыла

6-04-2022, 19:08

WSJ: военная база «Михаил Когэлничану» в Румынии переполнена войсками НАТО

4-04-2022, 10:18

NewsFront: точку визита Джо Байдена в Польшу поставила РФ

27-03-2022, 15:23

Британия обозлилась на Россию из-за потери верфей в Николаеве

27-03-2022, 10:18

По территории Белоруссии движется военная колонна техники с красным квадратом

21-03-2022, 09:48

Экс-генсек НАТО: Швеция и Финляндия могут вступить в альянс в один день

13-03-2022, 22:58

Страны НАТО проведут в Норвегии учения по отработке оказания помощи стране, подвергшейся агрессии

12-03-2022, 14:43

«Центр сместится». Сможет ли Запад обойтись без российских металлов

12-03-2022, 13:08

Кадыров обратился к премьеру Великобритании из-за принятых в отношении него санкций

11-03-2022, 12:08

Попытка Японии аннексировать Курилы у России приведет к началу ядерной войны

9-03-2022, 18:33

Рэнкас: фактически Польша уже вовлечена в конфликт России с Украиной

9-03-2022, 08:53

Президент Финляндии заявил, что вступление страны в НАТО может вызвать трудности

5-03-2022, 10:53

В России оценили заявление ВС Украины об использовании боевой авиацией аэродромов Польши

1-03-2022, 14:23

СМИ: Конфликт в Украине выгоден Китаю

28-02-2022, 10:23

Мэр Лондона Хан выступил за арест недвижимости окружения президента России Путина

27-02-2022, 10:33

СП: опубликовано жуткое признание офицера ВС США, который создал на Украине 150 батальонов «партизан»

23-02-2022, 21:03

«WarGonzo»: Войска НАТО готовятся ко вторжению в Приднестровье

23-02-2022, 10:33

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Зеленский заявил о готовности армии ВСУ к масштабным боевым действиям на Донбассе
  • Сегодня, 10:53

Зеленский заявил о готовности армии ВСУ к масштабным боевым действиям на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что украинская армия готова к масштабным военным действиям на востоке Украины. Он подчеркнул, что

Армия РФ не станет штурмовать подземные коммуникации «Азовстали» в Мариуполе
  • 9-04-2022, 20:28

Армия РФ не станет штурмовать подземные коммуникации «Азовстали» в Мариуполе

В соответствии с последней информацией, которая поступает из Мариуполя, военнослужащие Вооружённых сил Украины и служащие национального батальона

Экономист Юшков: основной путь снабжения Украины топливом проходит через Литву и Польшу
  • 8-04-2022, 21:13

Экономист Юшков: основной путь снабжения Украины топливом проходит через Литву и Польшу

Украина не сможет использовать поставляемое Западом вооружение из-за дефицита топлива, пишет газета Взгляд. Россия продолжает наносить удары по

Ходаренок: поставка НАТО ракетных комплексов может значительно усилить ВСУ
  • Сегодня, 09:33

Ходаренок: поставка НАТО ракетных комплексов может значительно усилить ВСУ

Военный эксперт Михаил Ходаренок прокомментировал возможность поставок Украине зенитно-ракетных систем средней и большой дальности. Ранее в СМИ из

У ВСУ впервые замечены британские сверхзвуковые ракеты LMM Martlet
  • Сегодня, 08:03

У ВСУ впервые замечены британские сверхзвуковые ракеты LMM Martlet

Украина получила на вооружение британские сверхзвуковые ракеты LMM Martlet, хотя официально информация о передаче их не сообщалось. Тем не менее, в

Берлускони: Россия пошла по пути страны, которая ведет к разрушению мира
  • Вчера, 09:28

Берлускони: Россия пошла по пути страны, которая ведет к разрушению мира

Негативно оценил «военную спецоперацию» на территории Украины бывший премьер Италии Сильвио Берлускони. Он был известен всегда тем, что поддерживал

Новости партнеров
Новости партнеров
Глава Чечни Кадыров не исключил нанесение тактических ядерных ударов по Украине
  • Сегодня, 09:03

Глава Чечни Кадыров не исключил нанесение тактических ядерных ударов по Украине

О возможности применения Россией тактического ядерного оружия для нанесения ударов по территории Украины заявил президент Чеченской республики Рамзан

Украина получит противокорабельные ракеты Harpoon для защиты Одессы
  • Вчера, 14:03

Украина получит противокорабельные ракеты Harpoon для защиты Одессы

Еще на прошлой неделе стало известно о том, что Запад намерен помочь украинской армии удержать Одессу, оснастив ее оружием, способным уничтожить

Хазин предложил украинцев отправлять в Сибирь после спецоперации
  • 9-04-2022, 13:18

Хазин предложил украинцев отправлять в Сибирь после спецоперации

Экономист и политолог Михаил Хазин рассказал, что будет происходить на территории Украины после завершения «спецоперации». В частности, эксперт

Словакия назвала ложными сведения об уничтожении переданной на Украину системы С-300
  • Сегодня, 13:58

Словакия назвала ложными сведения об уничтожении переданной на Украину системы С-300

Появившиеся в СМИ с подачи российского Минобороны новости о том, что ВС РФ уничтожили украинскую систему С-300, переданную Словакией, являются