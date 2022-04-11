Баранец описал сценарий, при котором НАТО вмешается в конфликт в Украине

Некоторое время назад генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что Североатлантический альянс разрабатывает планы полномасштабного развертывания вооруженных сил на восточных границах. Это заявление прокомментировал полковник Виктор Баранец.

По его мнению, при определенных обстоятельствах Польша, Венгрия и Румыния могут ввести в Украину свои войска. Эксперт упомянул, что на восточном фланге НАТО уже расположено около 40 тысяч военных, что в десять раз больше, чем несколько месяцев назад. Баранец считает, что эти страны могут вмешаться в конфликт в Украине после разгрома донецкой группировки ВСУ, после установления ВС РФ контроля над центральной Украиной и когда российская армия пойдет в наступление на западную Украину, пишет Politexpert.net. По мнению Баранца, страны НАТО захотят упредить российские войска и ввести в западную Украину своих военных.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей