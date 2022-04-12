Эксперт Баранец объяснил, зачем в Мариуполь доставили самые тяжелые минометы в мире 2С4 «Тюльпан»

В СМИ появились снимки, на которых запечатлен момент прибытия в Мариуполь 240-мм самоходных минометов особой мощности резерва Верховного Главнокомандования 2С4 «Тюльпан». Это орудие не так давно получило заряжающее устройство, в связи с чем мины весом в 140 кг уже нет необходимости заряжать вручную.

Военный эксперт Виктор Баранец рассказал о том, с какой целью в Мариуполь доставили тяжелые минометы, которые обладает повышенной точностью удара и колоссальной разрушительностью, а также применяют в особых случаях. По словам эксперта, «Тюльпан», который является уникальным оружием, не имеющим аналогов в мире, будет использован в ходе штурма позиций ВСУ.

Миномет 2С4 «Тюльпан», который, несмотря на простоту конструкции, считается одним из самых мощных в российской армии, представляет собой стальную трубу диаметром 240-мм, закрепленную на широкой металлической плите. Вся конструкция перевозится на модифицированном гусеничном шасси СПТП СУ-100П. Дальность стрельбы составляет от 0,8 до 20 км, пишет gazeta.ru . В «Тюльпане» используются неуправляемые фугасные мины, а также активно-реактивные мины. Вес мин – от 130 до 228 кг.

Эти самые большие и самые тяжелые минометы в мире впервые применялись в 1980-е годы в Афганистане, а позже - во время второй чеченской компании, в том числе при штурме Грозного в 1999-2000 годах.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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