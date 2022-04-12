Украина получит тяжелое оружие, которое Запад раньше не поставлял

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Украина получит тяжелое оружие, которое Запад раньше не поставлял
Украина
Фото из открытых источников

Еврокомиссия одобрила очередной пакет военной помощи Украине в размере 500 млн евро. Ожидается, что украинская армия получит от стран Запада оружие, которое ранее ей еще не поставляли. В частности, в Киев доставят партию БМП-1 и Т-72 из Чехии, БТР из Австралии и танки из Германии. Так, Австралия предоставит ВСУ 20 современных бронеавтомобилей Bushmaster на 37 млн долларов. Чехия уже направила в Киев танки и боевые машины пехоты, а Словакия передала Украине ЗРК С-300ПМУ.

Эстония отправила в Украину 9 гаубиц Д-30, а Британия готова передать Киеву 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки. Что касается Турции, то она отказалась поставлять Киеву ЗРС С-400 российского производства, несмотря на давление со стороны США, хотя Вашингтон пообещал ей взамен системы Patriot. 

ВСУ также получат ПЗРК Starstreak и Martlet, которые эффективнее, чем американские «Стингеры». Германия также заявила о готовности предоставить Украине около сотни танков Leopard-1. Однако канцлер ФРГ Олаф Шольц намерен достигнуть по этому вопросу общего решения с западными союзниками. Также в Киев доставят переносные и противотанковые ЗРК, боеприпасы, стрелковое оружие, аптечки, бронежилеты и радары.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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