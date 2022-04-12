Yomiuri: Япония планирует создавать ракеты из-за исходящих от России и Китая угроз

Япония собирается пересмотреть три документа, в том числе и программу национальной безопасности. В новой ее редакции содержатся ряд предложений о создании и покупке ракет большой дальности. Об этом со ссылкой на публикацию в Yomiuri сообщает URA.RU.

Работой по пересмотру программы национальной безопасности будет заниматься Комитет по расследованию безопасности Либерально-демократической партии Японии. Отмечается, что изменение документа - необходимость вследствие угроз, которые исходят от России и Китая.

В данный момент Токио придерживается принципа так называемой «пассивной обороны» - страна сознательно отказывается от вооружений наступательного характера.

«В программе национальной обороны содержится призыв к усилению выражений, связанных с обеими странами [Китаем и РФ], с «угрозами безопасности». Обладание «возможностью нападения на базу противника“, которая уничтожает базы запуска ракет в целях самообороны, также будет включено в стратегию национальной безопасности», — говорится в публикации издания.

Напомним, между Москвой и Токио доныне не подписан мирный договор из-за территориального спора - островов Курильской гряды.

Между тем после того, как РФ начала проводить на территории Украины «спецоперацию», риторика Японии стала жесткой. Так, Токио впервые за долгие годы назвал Южные Курилы своими «оккупированными» землями.

Япония в свете событий на Украине ввела против РФ большой пакет санкций и постоянно расширяет его.

Так, 12 апреля введены дополнительные ограничения против 398 человек и 28 организаций из России.

Кроме этого, Японией утверждена заморозка активов Сбербанка и Альфа-банка с 12 мая.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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