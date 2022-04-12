Бывший вице-премьер Грузии Георгий Барамидзе воюет за Украину в составе иностранного легиона

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Бывший вице-премьер Грузии Георгий Барамидзе воюет за Украину в составе иностранного легиона
Украина
Бывший вице-премьер Грузии Георгий Барамидзе

На стороне Украины в составе одного из иностранных легионов воюет бывший вице-премьер Грузии Георгий Барамидзе.

Об этом рассказал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко, передает РИА Новости.

«За Украину в составе грузинского легиона воюет экс-вице-спикер парламента и экс-вице-премьер Грузии Георгий Барамидзе», — написал Гончаренко.

В видео сам Барамидзе рассказывает, что воевать против сил РФ на территорию Украины прибыли около 400 граждан Грузии. Некоторые из них вели бои под Киевом, а некоторые – под Харьковом.

В украинских СМИ сообщалось, что подразделение, в составе которого грузины, действует под руководством бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили.

По данным Генштаба Минобороны РФ, на территории Украины воюет свыше 6,5 тыс. иностранцев из 62 государств.

Напомним, «военную спецоперацию» Россия проводит на территории Украины с 24 февраля. Запад и далее продолжает поставлять ВСУ вооружение и оказывает финансовую поддержку. По мнению ряда экспертов, Вашингтон и союзники планируют дестабилизировать российскую экономику санкциями и ослабить ее войска.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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