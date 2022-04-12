Нужна была Украина в ЕС? Нет. Украина и сейчас никому не нужна — Евгений Пригожин

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Нужна была Украина в ЕС? Нет. Украина и сейчас никому не нужна — Евгений Пригожин
В Мире
Евгений Пригожин

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала ответ на запрос немецкого портала T-online российскому предпринимателю Евгению Пригожину. 

Журналист издания Ларс Винанд интересовался у бизнесмена о причинах, побудивших его удалить свой ранее размещенный пост о предках-нацистах высших чинов нынешнего бундестага. В частности, Пригожин ранее писал, что дед нынешнего канцлера ФРГ Олафа Шольца служил в СС в звании генерал-лейтенанта. А предок немецкого министра финансов Кристиана Линднера был генералом вермахта и принимал непосредственное участие в операции по блокаде Ленинграда.

В своем ответе Пригожин, комментируя заявление Олафа Шольца о том, что в республиках Донбасса нет геноцида по отношению к русскоязычному населению, бизнесмен напомнил немецкому канцлеру, как бывший канцлер Германии Ангела Меркель совместно с другими политиками из Евросоюза подталкивала современных украинцев на государственный переворот в 2014 году. 

Рассуждая о последствиях тех событий, Пригожин задается вопросом — была ли тогда Украина нужна в составе ЕС, и есть ли необходимость ее членства сейчас, на фоне последних событий? 

«Украина и сейчас никому не нужна. Почему? Потому что они такие же славяне, как и мы, такие же бунтари. Переворот на Украине делался с одной главной целью: чтобы брат плюнул в лицо брату, и чтобы устроить между ними кровавую бойню. Так что и американские политики получили то, чего жаждали», — приводит слова бизнесмена пресс-служба.

Пригожин напомнил историю российского государства и констатировал, что русские всегда добивались своего, потому что это заложено в них на генетическом уровне. А «немцы всегда получали по ушам, и это исторический факт», констатировал бизнесмен. 

Рассуждая о предках «шольцообразных», Пригожин рассказал о своем деде-фронтовике, который защищал свое отечество под Ржевом в годы Великой Отечественной войны. Бизнесмен поделился с немецким журналистом ссылкой на фильм, который был снят по повести однополчанина его деда https://www.ivi.ru/watch/415622. 

Также Пригожин поинтересовался у Винанда — за что включили в санкционный список его маму?

«Моей маме 83 года, ее включили в санкционные списки ЕС, Великобритании, Швейцарии и Новой Зеландии. В чем виновата моя мама? До 24 февраля по всем этим вопросам я судился в Париже, Лондоне, Вашингтоне и так далее. После 24 февраля моим юристам отказали во всех исках. Я – корень зла, своей маме – не предок. Являюсь предком дочери и сыну, тогда почему они под санкциями?» — задается вопросом бизнесмен.

Пригожин предупредил, что, если вдруг российская ядерная ракета улетит дальше, чем полигон для ее испытаний, пусть европейцы не обижаются, но плакать и каяться уже будет поздно. 

В заключении Пригожин призвал политиков ЕС самим поразмышлять о том, кто прав в этой истории, а кто виноват.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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