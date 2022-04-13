CNN: Огромная колонна БТР и грузовиков РФ направляется в Донбасс из Ростовской области

В Ростовской области огромная колонна военной техники направляется в сторону Донбасса. Об этом сообщила американская телекомпания CNN, уточнив, что в составе колонны бронетранспортеры и грузовики. Прозвучало предположение, что это перемещается морская пехота РФ.

Авторы сюжета сообщили, что российские войска направляются из населенного пункта Матвеев Курган в Ростовской области в сторону Донбасса. На военных машинах видны опознавательные знаки V. Такая маркировка была у военной техники РФ, которая атаковала Киевскую и Черниговскую области и наступала на Киев.

По мнению американских журналистов, в Ростовской области могут находиться войска, которые действительно воевали на севере Украины. Они были отведены после выполнения поставленных задач, о чем сообщило Минобороны РФ.

Напомним, в рамках второго этапа «военной спецоперации» перед войсками РФ стоит задача занять Донбасс.

Ситуация вокруг «военной спецоперации» РФ на территории Украины сразу же вышла на мировую политическую арену. Запад решил встать на сторону Киева и хотя НАТО свои войска не направляет в поддержку ВСУ официально, тем не менее, поставки вооружения идут.

Началось и санкционное давление на российскую экономику. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин прогнозирует снижение ВВП минимум на 10% по итогам текущего года.

Президент РФ Владимир Путин накануне подчеркнул, что Россия будет развивать сотрудничество с дружественными странами, которые получат доступ на российский рынок, чтобы заменить западных поставщиков.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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