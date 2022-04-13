Зеленский попросил у Запада тяжелую артиллерию, бронетехнику и самолеты

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что украинская армия готова к масштабным военным действиям на востоке Украины. Он подчеркнул, что
Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала ответ на запрос немецкого портала T-online российскому предпринимателю Евгению Пригожину. Журналист
Появившиеся в СМИ с подачи российского Минобороны новости о том, что ВС РФ уничтожили украинскую систему С-300, переданную Словакией, являются
Военный эксперт Михаил Ходаренок прокомментировал возможность поставок Украине зенитно-ракетных систем средней и большой дальности. Ранее в СМИ из
Некоторое время назад генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что Североатлантический альянс разрабатывает планы полномасштабного развертывания
Украина получила на вооружение британские сверхзвуковые ракеты LMM Martlet, хотя официально информация о передаче их не сообщалось. Тем не менее, в
В Ростовской области огромная колонна военной техники направляется в сторону Донбасса. Об этом сообщила американская телекомпания CNN, уточнив, что в
О возможности применения Россией тактического ядерного оружия для нанесения ударов по территории Украины заявил президент Чеченской республики Рамзан
В СМИ появились снимки, на которых запечатлен момент прибытия в Мариуполь 240-мм самоходных минометов особой мощности резерва Верховного
Еврокомиссия одобрила очередной пакет военной помощи Украине в размере 500 млн евро. Ожидается, что украинская армия получит от стран Запада оружие,
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