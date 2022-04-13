Зеленский попросил у Запада тяжелую артиллерию, бронетехнику и самолеты

Украинская армия нуждается в бронетехнике и тяжелой артиллерии. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, который также попросил у Запада системы ПВО и как можно больше боевых самолетов.

Зеленский заявил, что ВСУ могут не выдержать противостояния с Россией, так как у них почти не осталось оружия. Помимо этого, глава государства предупредил, что, победив Украину, Россия начнет войну против Польши, Молдавии, Румынии, Эстонии, Латвии и Литвы. Список необходимого оружия:

артиллерийские орудия (калибр 155 мм) и боеприпасы;

артиллерийские снаряды (калибра 152 мм);

реактивные системы залпового огня: «Град», «Ураган» или американский M142 HIMARS;

БТР (БТР, БМП и др.);

танки (Т-72, американские или немецкие аналоги);

ЗРК (С-300, БУК или аналогичные современные западные ЗРК);

боевые самолеты.

В минувшую субботу Киев посетил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он пообещал дать Украине 120 единиц бронетехники и противокорабельных ракетных комплексов. Германия не так охотно стремится помогать Киеву оружием, как Великобритания и другие страны. В этой связи Зеленский пригрозил Берлину исторической ответственностью, если он не станет более активно оказывать Украине военную поддержку.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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