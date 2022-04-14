Кургинян призвал к ротации элит

Русский народ должен проснуться и понять, насколько серьезным является противник, с которым Россия ведет борьбу на Украине. Такое заявление сделал лидер движения «Суть времени», историк и политолог Сергей Кургинян в передаче «Цивилизация «Россия» на Радио «Комсомольская правда». По его мнению, с этой целью необходимо провести ротацию элит, пишет Regnum .

Кургинян упомянул, что Владимир Путин заявил о том, что «спецоперация» будет доведена до конца, а это означает, что Россия будет проводить денацификацию. В таком случае возникает вопрос о том, кто будет ее осуществлять. В деле доведения до конца поставленных задач важен приход новых людей к власти, считает политолог. По его мнению, ротация должна происходить таким способом, чтобы большое количество убежденных людей начали говорить с обществом, которое вкусило от потребительского образа жизни. Кургинян считает, что общество готово меняться, но оно хочет услышать нечто от власти.

Сейчас важным вопросом является то, что будет происходить на Донбассе, где находятся около 100 тысяч украинских военных, заявил Кургинян.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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