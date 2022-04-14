Кургинян призвал к ротации элит

Image 16+
Кургинян призвал к ротации элит
Политика
Историк и политолог Сергей Кургинян

Русский народ должен проснуться и понять, насколько серьезным является противник, с которым Россия ведет борьбу на Украине. Такое заявление сделал лидер движения «Суть времени», историк и политолог Сергей Кургинян в передаче «Цивилизация «Россия» на Радио «Комсомольская правда». По его мнению, с этой целью необходимо провести ротацию элит, пишет Regnum.

Кургинян упомянул, что Владимир Путин заявил о том, что «спецоперация» будет доведена до конца, а это означает, что Россия будет проводить денацификацию. В таком случае возникает вопрос о том, кто будет ее осуществлять. В деле доведения до конца поставленных задач важен приход новых людей к власти, считает политолог. По его мнению, ротация должна происходить таким способом, чтобы большое количество убежденных людей начали говорить с обществом, которое вкусило от потребительского образа жизни. Кургинян считает, что общество готово меняться, но оно хочет услышать нечто от власти.

Сейчас важным вопросом является то, что будет происходить на Донбассе, где находятся около 100 тысяч украинских военных, заявил Кургинян.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Экономист Колташов рассказал о стратегии Запада в отношении России

Сегодня, 10:48

Кургинян призвал к ротации элит

Сегодня, 09:08

Берлускони: Россия пошла по пути страны, которая ведет к разрушению мира

10-04-2022, 09:28

New York Times: США отслеживает возможный ядерный удар

7-04-2022, 15:13

Критиковавшего спецоперацию депутата из Екатеринбурга исключили из партии «Справедливая Россия»

7-04-2022, 10:53

Арестович: Россияне говорят сдаче в плен целого нашего батальона, мы разберемся

6-04-2022, 09:43

Чехия отправила в Украину эшелон с БМП-1 и танками Т-72М1

5-04-2022, 12:28

Эксперт Рэнкас объяснил, почему Байден упорно призывает свергнуть президента РФ Путина

31-03-2022, 09:08

Российский танк Т-72 выдержал прямое попадание из гранатомета NLAW в Мариуполе

29-03-2022, 13:13

Financial Times: РФ на переговорах больше не требует «денацификации» и «демилитаризации» Украины

29-03-2022, 12:53

Коротченко: Россия будет разворачивать на территории Украины военные базы

27-03-2022, 08:43

Джо Байден произнес странную речь перед американскими военными в Польше

26-03-2022, 11:28

Депутат Госдумы: армия РФ разгромит Польшу в случае вмешательства в конфликт в Украине

25-03-2022, 14:08

Джо Байден обозначил условия ввода военных США и НАТО в Украину

25-03-2022, 11:48

НАТО использует польский город Жешув для переброски оружия и бойцов в Украину

21-03-2022, 12:28

The Sunday Times: Путин после Украины может попытаться вернуть России Аляску

21-03-2022, 09:08

У берегов Крыма появились ракетные корабли без бортовых номеров

18-03-2022, 19:28

Михеев заявил о подавлении РФ береговой обороны Одессы для высадки десанта

18-03-2022, 08:58

Марков: есть признаки, что силы НАТО объявят войну России после 28 марта

17-03-2022, 21:48

Президент США Байден заявил, что считает действия РФ на Украине бесчеловечными

17-03-2022, 20:48

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Ракетный крейсер «Москва» затонул после передачи сигнала SOS под Одессой
  • Сегодня, 12:48

Ракетный крейсер «Москва» затонул после передачи сигнала SOS под Одессой

Флагман Черноморского флота РФ - ракетный крейсер «Москва» - затонул минувшей ночью в акватории Черного моря. Об этом пишет издание Smolnarod.ru. В

Нужна была Украина в ЕС? Нет. Украина и сейчас никому не нужна — Евгений Пригожин
  • 12-04-2022, 18:09

Нужна была Украина в ЕС? Нет. Украина и сейчас никому не нужна — Евгений Пригожин

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала ответ на запрос немецкого портала T-online российскому предпринимателю Евгению Пригожину. Журналист

CNN: Огромная колонна БТР и грузовиков РФ направляется в Донбасс из Ростовской области
  • Вчера, 09:38

CNN: Огромная колонна БТР и грузовиков РФ направляется в Донбасс из Ростовской области

В Ростовской области огромная колонна военной техники направляется в сторону Донбасса. Об этом сообщила американская телекомпания CNN, уточнив, что в

Эксперт Баранец объяснил, зачем в Мариуполь доставили самые тяжелые минометы в мире 2С4 «Тюльпан»
  • 12-04-2022, 09:23

Эксперт Баранец объяснил, зачем в Мариуполь доставили самые тяжелые минометы в мире 2С4 «Тюльпан»

В СМИ появились снимки, на которых запечатлен момент прибытия в Мариуполь 240-мм самоходных минометов особой мощности резерва Верховного

Украина получит тяжелое оружие, которое Запад раньше не поставлял
  • 12-04-2022, 10:38

Украина получит тяжелое оружие, которое Запад раньше не поставлял

Еврокомиссия одобрила очередной пакет военной помощи Украине в размере 500 млн евро. Ожидается, что украинская армия получит от стран Запада оружие,

Зеленский попросил у Запада тяжелую артиллерию, бронетехнику и самолеты
  • Вчера, 19:33

Зеленский попросил у Запада тяжелую артиллерию, бронетехнику и самолеты

Украинская армия нуждается в бронетехнике и тяжелой артиллерии. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, который также попросил у Запада

Новости партнеров
Новости партнеров
Военкоры потребовали от командования ВС РФ сменить тактику
  • Сегодня, 18:33

Военкоры потребовали от командования ВС РФ сменить тактику

Находящиеся в Донбассе военкоры призывают командование ВС РФ изменить военную тактику. Так, репортер ВГТРК Александр Сладков раскритиковал власти

Под Петербургом четырёхлетний ребёнок стал жертвой нападения собачьей стаи
  • 12-04-2022, 11:08

Под Петербургом четырёхлетний ребёнок стал жертвой нападения собачьей стаи

В одной из деревень Гатчинского района на ушедшего из дома мальчика напала стая собак. Пострадавшему ребёнку пришлось вызывать скорую. Сегодня стало

Бывший вице-премьер Грузии Георгий Барамидзе воюет за Украину в составе иностранного легиона
  • 12-04-2022, 12:18

Бывший вице-премьер Грузии Георгий Барамидзе воюет за Украину в составе иностранного легиона

На стороне Украины в составе одного из иностранных легионов воюет бывший вице-премьер Грузии Георгий Барамидзе. Об этом рассказал в своем

Кургинян призвал к ротации элит
  • Сегодня, 09:08

Кургинян призвал к ротации элит

Русский народ должен проснуться и понять, насколько серьезным является противник, с которым Россия ведет борьбу на Украине. Такое заявление сделал