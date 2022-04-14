Экономист Колташов рассказал о стратегии Запада в отношении России

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Экономист Колташов рассказал о стратегии Запада в отношении России
Политика
Экономист Колташов

Главная цель, которую преследует Запад сегодня, кроется в том, чтобы РФ потерпела неудачу в своей «спецоперации» на территории Украины. Это, в свою очередь, приведет к политическим изменениям в самой России. Об этом в разговоре с изданием Ukraina.ru заявил Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества.

«Странам Запада представляется, что они смогут посадить в Москве человека, который будет их марионеткой. Так выглядит их стратегия», — разъяснил экономист.

Колташов отметил, что если Западу удастся достигнуть своей цели, он получит доступ к ресурсам РФ и Республики Беларусь. Затем ему подчинится и Казахстан.

Василий Колташов убежден, что при таком сценарии многие проблемы Запада будут решены, отмечает «Прайм».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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