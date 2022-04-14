Ракетный крейсер «Москва» затонул после передачи сигнала SOS под Одессой

Флагман Черноморского флота РФ - ракетный крейсер «Москва» - затонул минувшей ночью в акватории Черного моря. Об этом пишет издание Smolnarod.ru.

В Минобороны России причиной инцидента назвали вспыхнувший пожар, который привел к детонации боекомплекта крейсера. Отмечалось, что члены экипажа были спасены.

Издание указывает, что в момент случившегося «Москва» был недалеко от Одессы - примерно в 25-30 милях от острова Змеиный.

Сигнал SOS был подан кораблем в 1.05. Судно под турецким флагом спасло 54 члена экипажа.

По версии украинской стороны, которая в интернете начала распространяться еще поздним вечером среды, по «Москве» был нанесен удар двумя ракетами противокорабельного комплекса «Нептун».

Спецоперацию на территории Украины РФ проводит полтора месяца - с 24 февраля 2022 года. США и Европа расценивают ее как «агрессию» со стороны Москвы.

Страны Запада начали активнее поставлять Киеву вооружение. Кроме того, они расширяют свою санкционную политику, пытаясь «задавить» экономику РФ.

Сейчас уже идут переговоры о поставках Украине тяжелого вооружения, необходимого для наступательных действий.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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