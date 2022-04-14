Военкор Коц заявил, что крейсер «Москва» могли поразить норвежской ракетой AGM-119

Не исключено, что удар по флагману Черноморского флота ВМФ РФ был нанесен украинцами с помощью противокорабельной ракеты типа AGM-119 Penguin модификации Мк-2. Подобным предположением в своем телеграмм-канале сегодня поделился военкор Александр Коц. Он уточнил, что это оружие имеется в ВМС Норвегии.

«По данным российских спецслужб, ракеты были доставлены в Одессу еще в январе 2021 года американским военно-транспортным самолетом под видом систем «активной постановки помех». Сегодня Одесский губернатор Марченко уверил всех, что по крейсеру «Москва» запустили противокорабельные ракеты, но какие именно не уточнил», – говорит эксперт.

Напомним, что по сообщению Минобороны РФ, минувшей ночью на крейсере «Москва» случился пожар, из-за которого сдетонировал корабельный боекомплект. Экипаж удалось вовремя эвакуировать. Жертв нет. Причины возгорания уточняются.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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