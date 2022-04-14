Военкоры потребовали от командования ВС РФ сменить тактику

Находящиеся в Донбассе военкоры призывают командование ВС РФ изменить военную тактику.

Так, репортер ВГТРК Александр Сладков раскритиковал власти после инцидента с крейсером «Москва». Он также призвал объяснить разницу между проведением спецоперации и ведением военных действий, пишет u-f.ru .

«Или мы берем под контроль территорию силой и чистим ее от оружия и врагов с последующим протекторатом? Каковы задачи? Народу в России неплохо было бы знать, за что мы терпим санкции?» - заявил он.

Сладков также упомянул слова своего коллеги, ведущего канал «Военкор Астрахань», который заявил о том, что надо добить украинское ПВО, а потом нужно уничтожать военные цели на всей территории. Военкор также сказал, что ударившая по крейсеру «Москва» ракетная установка находилась на какой-то базе, куда вместо 20 бомб сбросили лишь одну.

по их мнению, сейчас многие страны считают, что Украина может наносить серьезные ответные атаки, из-за чего доверие к военной мощи России будет становиться все меньше.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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